Mrągowia wypunktowała rezerwy

Nie powiodła się olimpijska wyprawa do Mrągowa. Gospodarze skutecznie skontrowali i nie pozwolili żółto-biało-niebieskim na wywiezienie choćby punktu.

To nie był najlepszy mecz drugiej drużyny Olimpii Elbląg. Olimpijczycy pojechali do Mrągowa wzmocnieni Łukaszem Sarnowskim i Marcinem Czernisem, którzy z powodu żółtych kartek nie mogli grać w pierwszej drużynie. Podobnie jak przed tygodniem w drużynie Karola Przybyły zagrał Marcin Rajch. W drugą stronę - z pierwszą drużyną do Pruszkowa - pojechali m. in. Paweł Kazimierowski, Bartłomiej Gorzycki, Dominik Kozera.

Mrągowia potrafiła wykorzystać słabe punkty zespołu gości i już po 45 minutach prowadziła 2:0. W drugiej połowie gospodarze powiększali przewagę. W tej części meczu Olimpijczycy zdobyli dwie bramki (Marcin Czernis i Dawid Panek), niestety nie wystarczyło to do tego, żeby z Mrągowa wywieźć chociaż punkt.

29 marca Olimpijczycy w Iławie rozegrają zaległy mecz z Jeziorakiem Iława. 2 kwietnia w Elblągu podejmą DKS Dobre Miasto.

Mrągowia Mrągowo - Olimpia II Elbląg 5:2 (2:0)

Bramki: 1:0 - Skonieczka (15. min.), 2:0 - Rybkiewicz (30. min.), 3:0 - Skonieczka (51. min.), 4:0 - Bojarowski (70. min.), 4:1 - Czernis (75. min., karny), 5:1 - Rybkiewicz (77. min.), 5:2 - Winiarski (84. min.)

Olimpia II: Fidurski - Sarnowski, Łaszak, Łąpieś (65‘ Panek), Czernis, Szantyr, Leszczyński (65’[ Berdyczko), Piróg (46‘ Kasprzykowski, Sznajder (70‘ Stróżewski), Dziurdzia (55‘ Winiarski), Rajch (85‘ Szopiński)