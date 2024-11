Na 80-lecie Olimpii III liga?

W 2025 roku Olimpia Elbląg będzie świętować 80. urodziny. I trudno zachować nadzieję, że żółto-biało-niebiescy „w prezencie” nie zafundują sobie spadku do III ligi. Podsumowujemy rundę jesienną w wykonaniu elbląskiej drużyny.

Olimpia Elbląg rundę jesienną zakończyła na ostatnim miejscu w tabeli II ligi. Żółto-biało-niebiescy zdobyli 11 punktów w 18 meczach – mają do rozegrania jeden mecz zaległy z GKS Jastrzębie. Żółto-biało-niebiescy ze zwycięstwa cieszyli się jesienią tylko dwa razy: 4:1 pokonali Zagłębie Sosnowiec i 1:0 KKS Kalisz. Oba komplety punktów zostały zdobyte w Elblągu; na wyjeździe elblążanie wywalczyli tylko dwa remisy: 2:2 z Resovią w Rzeszowie i 0:0 z Podbeskidziem w Bielsko-Białej.

Jeżeli przyjmiemy założenie, że 40 punktów na koniec sezonu da miejsce w barażach o utrzymanie w II lidze, to Olimpijczycy wiosną powinni zdobyć 29 punktów w 16 spotkaniach. To oznacza konieczność zdobycia minimum 1,81 punktu na mecz.

W ubiegłym sezonie 40 punktów zdobyły Olimpia Elbląg, Olimpia Grudziądz i Skra Częstochowa. Drużyna z Częstochowy zajęła 15. miejsce i utrzymała się tylko dzięki temu, że Radunia Stężyca nie przystąpiła do gry w obecnym sezonie. Gdyby regulamin z tego sezonu obowiązywał w poprzednim, Olimpia Elbląg i Olimpia Grudziądz grałyby w barażach.

Żółto-biało-niebiescy do baraży o utrzymanie tracą „tylko” sześć punktów, ale... z drużynami ze strefy spadkowej Olimpijczycy zdobyli tylko dwa punkty (0:0 z rezerwami Zagłębia Lubin i 1:1 z GKS Jastrzębie). Z zespołami zajmującymi miejsca barażowe (o utrzymanie): dwie porażki: 2:4 z Rekordem Bielsko-Biała i 0:4 z Olimpią Grudziądz.

Gdzie są problemy?

Po rundzie jesiennej trudno mieć nadzieję na to, że wiosna będzie dużo lepsza... Chociaż podobno, dopóki piłka w grze... Problemy na murawie, to jedna kwestia, druga to problemy finansowe i organizacyjne. Najlepszym przykładem była kwestia zastąpienia trenera Sebastiana Letniowskiego. Po poszukiwaniach pierwszy zespół objął trener czwartoligowych rezerw Karol Przybyła i... pod koniec rundy wraz ze sztabem oddał się do dyspozycji zarządu. Pytanie: kto poprowadzi żółto-biało-niebieskich na wiosnę pozostaje otwarte.

Można oczywiście mówić, że zabrakło tego i tamtego, ale ostatecznie liczy się to, co wskazuje tablica wyników po końcowym gwizdku. Elbląski zespół ma najmniej strzelonych bramek spośród drugoligowców – 16 goli. Najbardziej skutecznymi piłkarzami Olimpii byli Oskar Kordykiewicz i Mateusz Kuzimski, którzy zdobyli po cztery bramki (w lidze i Pucharze Polski).

fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Z drugiej strony boiska też nie jest różowo, żeby nie powiedzieć, że jest całkiem czarno. Andrzej Witan i Kacper Tułowiecki 36 razy wyjmowali piłkę z własnej bramki. Więcej goli stracił tylko Rekord Bielsko-Biała: 38. Teoretycznie elblążan w tej niechlubnej statystyce mogą wyprzedzić jeszcze zespoły, które jeszcze jesienią rozegrają zaległe mecze. Co w niczym nie zmieni faktu, że elbląska defensywa nie była w tej rundzie szczególnie szczelna.

Kilka liczb

Na uwagę zasługują debiuty. Pierwszy raz w II lidze zagrało sześciu wychowanków elbląskiej Akademii. Dawid Czapliński rozegrał 14 meczów (756 minut) obejrzał pięć żółtych kartek, Aleksa Kryńskiego oglądaliśmy w sześciu spotkaniach (123 minuty), Bartosz Leszczyński zagrał 10 minut w jednym meczu, Adam Rychter – 119 minut w dwóch spotkaniach, Filip Sznajder – 170 minut także w dwóch meczach, Maciej Tobojka – 145 minut w pięciu spotkaniach (1 żółta kartka).

W żółto-biało-niebieskich barwach zagrało 26 piłkarzy, w trakcie rundy do czwartoligowej Baryczy Sułów odszedł Łukasz Bogusławski. Najwięcej minut na boisku spędzili:Mateusz Kuzimski: 1360 minut w 19 meczach (18 w lidze i 1 w PP), Wojciech Fadecki: 1238 minut w 15 meczach, Michał Kuczałek – 1231 minut w 14 meczach, Orest Tiahlo: 1230 minut w 14 meczach. Warto też zwrócić uwagę, że ponad 1000 minut rozegrało tylko ośmiu piłkarzy, co oznacza stosunkowo dużą rotację w składzie.

Najwięcej żółtych kartek obejrzeli: Radosław Stępień – 8, Wojciech Fadecki – 6 i Dawid Czapliński – 5. Czerwonymi kartkami zostało ukaranych czterech piłkarzy Olimpii: Michał Kuczałek (druga żółta w meczu z Rekordem Bielsko – Biała) i Radosław Stępień (druga żółta w meczu z Olimpią Grudziądz), Kacper Szczudliński (bezpośrednia w meczu z Rekordem Bielsko – Biała) i Dawid Wierzba (bezpośrednia w meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki).

Granie na wiosnę rozpocznie się w pierwszy weekend marca, żółto-biało-niebiescy w Elblągu podejmą Świt Szczecin. Termin rozegrania zaległego meczu z GKS Jastrzębie nie jest jeszcze znany.