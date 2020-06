Nareszcie. Olimpia znów zagra o punkty (zapowiedź)

Stal Stalowa Wola będzie pierwszym rywalem Olimpii Elbląg po wznowieniu rozgrywek po „koronawirusowej” przerwie. - Spodziewam się dużej determinacji i walki. Nikt ze „Stalówki” nogi nie cofnie – przewiduje Adam Nocoń, trener Olimpii Elbląg.

Historia meczów Olimpii Elbląg i Stali Stalowa Wola sięga początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Pierwszy raz drużyny spotkały się 23 sierpnia 1981 r. w drugiej grupie II ligi (drugi szczebel rozgrywek). Olimpijczycy (ówczesny beniaminek) do 74 minuty prowadzili wyrównany pojedynek w Stalowej Woli. A potem: „„Przez 3/4 meczu Olimpia dotrzymywała kroku Stali, grając z gospodarzami jak równy z równym. Mało tego, w 60. minucie mogła prowadzić 2:1, lecz Miśkiewicz znajdując się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Stali strzelił mało precyzyjnie w słupek. Gdy Stal po kontrze w 74. min. objęła prowadzenie 2:1 i następnie w bardzo krótkim odstępie czasu podwyższyła na 3:1, Olimpia załamała się i przestała stawiać opór. Teraz gra toczyła się już do jednej bramki. Na fatalnej końcówce zaważył u elblążan na pewno brak tak bardzo potrzebnego w II lidze doświadczenia. Olimpia zapłaciła tu przysłowiowe frycowe.” - pisał ówczesny Dziennik Bałtycki. Ostatecznie skończyło się na 5:1 dla gospodarzy. Honorową jak się później okazało bramkę dla żółto-biało-niebieskich strzelił Jerzy Fiłonowicz.

Autorem pierwszego zwycięstwa nad zespołem ze Stalowej Woli jest Adam Boros – to jego gol (jedyny w całym spotkaniu) dał elblążanom dwa punkty 7 czerwca 1987 r. w Elblągu. To był szósty mecz tych drużyn.

Środowy mecz Stali i Olimpii będzie dwudziestym spotkaniem obu ekip. Ostatnie – 25 sierpnia 2019 r. w Elblągu – zakończyło się dość niespodziewaną wygraną gości (którzy przed tym meczem okupowali ostatnie miejsce w tabeli). Jedyną bramkę w tamtym spotkaniu strzelił Michał Fidziukiewicz, który jeszcze w ubiegłym sezonie grał w barwach zespołu z A8. Dla „Fidzia” była to pierwsza bramka w tym sezonie.

Oprócz Michała Fidziukiewicza grę w obu drużynach mają na koncie Bruno Żołądź i Antoni Fijarczyk. Ten drugi wpisał się dwukrotnie na listę strzelców w spotkaniu z 2 listopada 1986 r., strzelał, niestety, dla Stali i jego zespół rozgromił wówczas Olimpię 5:0. Dodatkowo w tym meczu żółto-biało-niebiescy stracili jeden punkt w tabeli – wówczas za zwycięstwo minimum trzema bramkami przyznawano zwycięzcy trzy punkty, a przegranemu odbierano jeden. Pewną ciekawostką jest fakt, że w tym meczu Olimpia też miała na boisku „swojego” Fijarczyka – Stanisława.

Obecny sezon

Obie drużyny dzieli w tabeli 12 punktów. Olimpia jest piąta, Stal – szesnasta. Podstawowym celem drużyny z Podkarpacia jest wydostanie się ze strefy spadkowej i zagwarantowanie sobie pobytu w II lidze również w przyszłym sezonie. „Stalówka” w rundzie wiosennej będzie miała swoisty „handicap” - z pozostałych 12 spotkań, aż 10 rozegra na własnym boisku. Warto w tym momencie przypomnieć, że rundę wiosenną zielono-czarni „w końcu” będą grali w Stalowej Woli, gdzie oddano do użytku nowy kompleks piłkarski. W środowym meczu Olimpijczycy będą mieli okazję zapisać się w historii „Stalowego” stadionu – na tym obiekcie nie padła jeszcze żadna bramka w meczu o punkty.

W okresie zimowym zielono-czarni pozyskali ośmiu nowych zawodników, którzy mają zachować II ligę w Stalowej Woli. Do drużyny dołączyli Dominik Chromiński, Piotr Zmorzyński, Mateusz Hudzik, Matthew Korziewicz, Dominik Ochał, Dawid Pietrzkiewicz, Tomasz Płonka, Adrian Szczutowski. Trener Stali, Szymon Szydełko zapowiada zmiany w grze swojego zespołu:

- Będzie bardzo dużo nowości w taktyce. Troszkę przemeblowaliśmy naszą grę w ataku i fazę przejścia z ataku do obrony. Za dużo jednak też nie mogę o tym opowiadać, ponieważ jest to jednak wewnętrzna sprawa naszego klubu. Poszliśmy jednak bardzo daleko jeśli chodzi o zaawansowane możliwości tworzenia przewag w ofensywie – mówił Szymon Szydełko w wywiadzie dla echodnia.eu

W Elblągu Stal wygrałą 1:0 (fot. Michał Skroboszewski, arch portEl.pl)

Czego więc możemy spodziewać się w środę? Najskuteczniejszym piłkarzem Stali jest Michał Fidziukiewicz, który w obecnym sezonie 7 razy pokonał bramkarza rywali (5 w lidze i 2 w PP). Jesienią kroku dotrzymywał mu Robert Dadok, ale w przerwie zimowej przeniósł się do Stali Mielec. Mocne i słabe strony „Fidzia” obrońcy i trener żółto-biało-niebieskich powinni znać na pamięć.

- Michał Fidziukiewicz jest bardzo dobrym napastnikiem, który potrafi strzelać bramki. Grał z nami i wiemy jakie są jego dobre i słabe strony. Ale też nie możemy się skupiać tylko na nim, w Stali jest kilku piłkarzy, którzy potrafią zdobywać gole – mówił Tomasz Lewandowski, kapitan Olimpii Elbląg.

Bramki Stali broni pozyskany zimą z Rakowa Częstochowa Dawid Pietrzkiewicz, który jest też kapitanem podkarpackiego zespołu.

- Bardzo bym chciał po raz trzeci z rzędu zagrać na „zero z tyłu”. Dużo rozmawiamy z chłopakami na ten temat, żeby przede wszystkim nie stracić bramki, a z przodu ktoś strzeli. Mam nadzieję, że w końcu rozwiążemy worek z bramkami i zdecydowanie wygramy z Olimpią – mówił Dawid Pietrzkiewicz dla klubowych mediów Stali Stalowa Wola.

- Stal to przeciwnik, który nam „nie leży”, w dwa ostatnie mecze skończyły się naszą porażką. Druga kwestia, to fakt, że Stal jest w strefie spadkowej – takie zespoły mają nóż na gardle. Spodziewam się dużej determinacji i walki – jak jest się w strefie spadkowej, to każdy mecz jest „o życie”. Nikt ze „Stalówki” nogi nie będzie odkładał – mówił Adam Nocoń, trener Olimpii Elbląg

Olimpia

Oczywiście, żółto-biało-niebiescy mają inny plan na ten mecz niż ich najbliższy rywal.

- Po tak długiej przerwie spowodowanej koronawirusem, wszyscy jesteśmy spragnieni meczów o stawkę, emocji, adrenaliny. Jesteśmy dobrze przygotowani zarówno pod względem fizycznym, jak i taktycznym. Jedziemy w jednym celu: wygrać i przywieźć trzy punkty do Elbląga – mówił Tomasz Lewandowski.

- To jest duża niewiadoma, te pierwsze mecze. Okres, w którym mogliśmy wspólnie trenować przed przed wznowieniem rozgrywek był stosunkowo krótki. Zrobiliśmy, co mogliśmy, żałuję, że nie mogliśmy zagrać sparingu. Liczę na mój zespół, że mimo przerwy i stosunkowo małej liczby wspólnych treningów będziemy dobrze przygotowani – dodał Adam Nocoń.

Ze Stalą Stalowa Wola nie zagrają jeszcze Damian Szuprytowski oraz Bruno Żołądź, którzy dochodzą do siebie po kontuzjach. Z „żelaznego składu” Adama Noconia wypadł też Michał Miller, który musi pauzować za 8. żółtą kartkę w sezonie.

Olimpijczycy na Podkarpacie pojadą we wtorek. Sędzią głównym spotkania będzie Paweł Kukla z Torunia. W swojej karierze sędziował dotychczas jeden mecz Olimpii (1:1 z ROW 1964 Rybnik 21 kwietnia 2017 r.).

Ciekawe liczby:

Olimpia – Stal 5:1 – taki jest wynik w czerwonych kartkach, jakie otrzymali zawodnicy obydwu drużyn w bezpośrednich meczach

Dotychczasowe wyniki:

23.08.1981 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 5:1 (Fiłonowicz)

21.03.1982 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

04.08.1985 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:1 (Radowski)

15.03.1986 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 3:0

02.11.1986 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 5:0

07.06.1987 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:0 (Boros)

09.10.2010 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0

14.05.2011 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

01.09.2012 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

05.06.2013 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 2:1 (Graczyk)

24.08.2013 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0

29.03.2014 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:0 (Kolosov)

24.08.2016 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:1 (Ł.Pietroń)

18.03.2017 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:1 (Ł.Pietroń)

03.09.2017 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 2:2 (Kurbiel, Szuprytowski)

31.03.2018 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 0:1 (Niburski)

06.10.2018 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 3:2 (Lewandowski, Sedlewski, Kuczałek)

24.04.2019 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0

25.08.2019 r. Olimpia Elbląg – Stal Stalowa Wola 0:1

Stal Stalowa Wola vs Olimpia Elbląg – 3 czerwca, godz. 17, transmisja na TVCOM, koszt 14 zł. Mecz bez udziału kibiców – z powodu pandemii koronawirusa.

