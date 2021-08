Nie ma czasu na odpoczynek

Zawsze po przegranej przychodzi lekka konsternacja, ale Olimpia mimo ostatniego potknięcia potwierdziła, że jest dobrze przygotowana do sezonu i w trakcie boiskowej walki czuje się jak ryba w wodzie, a nie jak pijany słoń na wrotkach w składzie porcelany. Szansa na udowodnienie, że był to jedynie przypadek przy pracy nadchodzi szybko, bo już w środę, 18 sierpnia, Olimpia zagra z Pogonią Siedlce.

Niektóre sportowe porażki można określić jako honorowe i tak zapewne było w przypadku ostatniego meczu Olimpii. Z Suwałk wróciliśmy bez punktów, ale za to z przewagą statystyczną, z większą kulturą gry i brakiem możliwości na narzekanie, że zabrakło ambicji i chęci do zmiany wyniku. Z jednej strony chciałoby się, żeby przeciwnicy rozkładali dywan, raczyli czekoladkami i rozsypywali płatki róż, ale jaki sens miałaby rywalizacja? Całą esencją piłki nożnej jest również porażka i późniejsza możliwość do zmazania plamy. Takowa pojawia się błyskawicznie, ale bez możliwości na większy odpoczynek. Intensywność przypomina niemal poziom mistrzowski, mecze są rozgrywane zarówno w weekend i w tygodniu. Terminarz nie zakłada nudy, nie ma czasu na dłuższe przygotowania.

- Myślę, że ostatnio zabrakło spokoju w rozgrywaniu i konsekwencji w tym wszystkim nad czym pracujemy. Stwarzamy sytuacje, ale nie ma wykończenia. Na pewno jednak wyciągniemy wnioski i już w środę będzie okazja do rehabilitacji. - poinformował Klaudiusz Krasa.

Na rozkładzie żółto-biało-niebieskich pojawia się niedawny przeciwnik Pogoń Siedlce. Obie ekipy skrzyżowały piłkarskie plany w niedawnym meczu Pucharu Polski. Wówczas, 4 sierpnia, większym apetytem na zdobywanie bramek wykazała się Olimpia, która zakończyła spotkanie okazałym 3:0.

Minęły dwa tygodnie i w kategoriach dobrych wspomnień pozostała skuteczność Olimpii. Tu pojawia się problem, mankamentem, pole do popisu dla wszelkiej maści negatywnych opinii. Chcąc uporządkować rzeczywistości, żółto-biało-niebiescy po meczu w ramach Pucharu Polski rozegrali dwa spotkania ligowe. Raz wygrali, raz przegrali, strzelili jedynie gola. Zatem faktycznie otwiera się furtka do wzmożonej pracy, tym bardziej że, posiłkując się statystykami Statscore, we wspomnianych grach Olimpia oddała 18 strzałów, w tym 12 celnych. Poprawa skuteczności jest pilnie wymagana.

- Przygotowujemy się na sto procent, sztab szkoleniowy dokładnie przeanalizował przeciwnika i dodatkowo gramy na własnym terenie. Na treningach skupiamy się na wykończeniu, aby w akcjach, które budujemy było przekonanie, że nasze założenia są słuszne. W środę będziemy mieli okazję do poprawy sytuacji ligowej po Wigrach i na pewno wyjdziemy walczyć o 3 punkty. - dodał Klaudiusz Krasa.

Pogoń Siedlce po pierwsze konfrontacji z żółto-biało-niebieskim również toczyła dwa ligowe boje. Najpierw było 0:3 "w plecy" ze Śląskiem II Wrocław, ale ostatnio przyszła zmiana narracji i pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Pogoń wygrała w Krakowie z Hutnikiem 3:1. Ostatnią bramkę strzelił Cezary Demianiuk doskonale znany elbląskiej publiczności. Przypomnijmy raz jeszcze, że w barwach elbląskiej drużyny grał w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 oraz w sezonie 2019/2020 strzelając 5 bramek w 42 meczach.

Bilans konfrontacji:

13 meczów: 8 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 1 wygrana Pogoni

23:8 dla Olimpii

27.06.1976 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kierno, Szafrański)

11.07.1976 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:4 (Kierno x4)

28.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kolosov x2)

13.04.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:0

21.09.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:3 (Ichim, Kopycki, samobój)

30.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:2 (Graczyk, Kopycki)

04.08.2018 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Bojas)

24.11.2018 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Kuczałek)

05.10.2019 r - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Miller)

01.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:0 (Bucio)

04.11.2020 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 4:3 (Jabłoński, Surdykowski, Zyska)

28.04.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 0:0

04.08.2021 r. (Puchar Polski) - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:3 (Sienkiewicz, Guilherme, Kurbiel)

Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce w środę, 18 sierpnia, godz. 17:30. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl