Olimpia w poszukiwaniu przełamania 

Nie sztuką jest mieć krótkie i szybkie zwycięstwa, sztuką jest przebiec maraton i jeszcze przyśpieszyć na ostatniej prostej. Owszem może przytrafić się zadyszka i zwolnienie tempa, ale marząc o czołowych lokatach trzeba być jak prawdziwy mężczyzna, którego poznaje się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy.

Cztery przegrane z rzędu, fatalna dyspozycja w ofensywie, ogólny odbiór mało optymistyczny - to pierwszy tak poważny kryzys trenera Gomułki w Olimpii. Tutaj jednak nie można zbiec z okrętu jak niegdyś Francesco Schettino podczas słynnej katastrofy statku Costa Concordia, tutaj należy wdrożyć odpowiedni plan naprawczy i wrócić na odpowiednią trajektorię.

Demony przeszłości powodują, że kibice Olimpii są niezadowoleni. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego słowa "historia lubi się powtarzać" należy zdefiniować jako "sytuacje lub wydarzenia z przeszłości, zwykle negatywne, powtarzają się w życiu". Niewątpliwie oddają stan rzeczy w Elblągu, bo żółto-biało-niebieskim zdarzały się już sezony gdzie kwestia promocji nie była pijanym snem wariata, ale ostatecznie wszystko się wykoleiło.

W obecnej kampanii oficjalnie zaczęto mówić o awansie, ale kryzys formy przyszedł w najmniej pożądanym momencie. Dyspozycja strzelecka jest daleka od ideału, bardziej jak w "Misiu" Stanisława Barei: "aż oczy bolą patrzeć". Gole są potrzebne na gwałt.

Będą bramki, będzie nadzieja na zdobywanie punktów. Sytuacja w II lidze nie skreśla marzeń o barażach, bo Olimpia co prawda pozostaje z dorobkiem 41 punktów, ale do szóstego miejsca (ostatniego barażowego) traci trzy oczka. Tylko zdecydowana poprawa elementów ofensywnych i bezpardonowe kolekcjonowanie punktów może odmienić wszechobecne niezadowolenie. Piłka nożna to gra emocji, na uporanie się z tymi złymi, lekarstwem będzie zwycięstwo.

- Przegrywamy czwarty raz z rzędu w kuriozalny sposób i rozumiem złość wszystkich miłośników Olimpii. Każdy z nas chce wygrywać i zrobi wszystko, żeby jak najszybciej się to znowu wydarzyło. - czytamy wypowiedź trenera Gomułki na fanpage Olimpii.

Do końca sezonu pozostało sześć meczów. Na początek czeka pojedynek z Radunią Stężyca, która w poprzednim sezonie grała w barażach o I ligę, w obecnej kampanii radzi sobie poniżej oczekiwań. - Radunia kadrowo jest jedną z lepszych drużyn w lidze. Większość wzmocnień, które dokonali przed sezonem to zawodnicy ograni na poziomie I ligi - mówił przed spotkaniem w rundzie jesiennej były zawodnik Olimpii Kamil Wenger.

Słowa byłego kapitana oddają możliwości Raduni. Nie jest tajemnicą, że zespół z Kaszub ma swoim "skarbcu" dużo monet, może zakontraktować znane nazwiska. Jednak posiadanie uznanych piłkarskich marek nie jest gwarancją sukcesu. Stężyckie kanarki zapewniają swoim kibicom rollercoaster emocji. Są momenty radości jak zwycięstwo 4:0 z Siarką Tarnobrzeg, pojawiają się katusze jak po porażce 1:5 z KKS-em Kalisz. Ostatnie wyniki są bliżej odczuć negatywnych. W minionej kolejce przegrali na własnym terenie z Garbarnią Kraków 0:2, wcześniej ulegli w stolicy z Polonią 2:3. Gra w kratkę powoduje, że kwestia utrzymania nie jest pewna. Radunia zajmuje trzynastą lokatę z dorobkiem 33 punktów, tym samym przewaga nad strefą spadkową wynosi jedynie 4 oczka.

Dywagowanie, kto jest w gorszej sytuacji czy Olimpia czy Radunia, jest jak rozmowa ślepca z głuchym. Głuchy nie usłyszy tego, co niewidomy, niewidomy nie zobaczy tego, co głuchy chce mu pokazać. Używając truizmu: niewątpliwie obie drużyny chcą wygrać i się przełamać.

- Moim zadaniem będzie w kolejnych dniach wskazać drogę, która poprowadzi nas po 3 punkty, a drużyna za tym pójdzie, bo wierzy w nasz projekt mimo ostatnich niepowodzeń. Każdy projekt ma lepsze momenty i gorsze, żeby zrobić kolejny krok do przodu musimy się wszyscy w tym ciężkim dla nas okresie zjednoczyć (...) - czytamy na Facebooku Olimpii wypowiedź trenera Gomułki.

Ewentualna porażka Olimpii będzie wyrównaniem niechlubnego rekordu przegranych z rzędu (od czasu awansu na poziom centralny). Obecny wynosi pięć meczów z roku 2018, kiedy żółto-biało-niebiescy schodzili z boiska pokonani od 7. do 11. kolejki. W konsekwencji z funkcji trenera zrezygnował wówczas Adam Boros.

Biletowa promocja

Stacjonarna przedsprzedaż wejściówek rozpoczęła się w czwartek, trwa do piątku w godzinach 15-19 w punkcie sprzedaży na parterze budynku klubowego od strony nowego parkingu, czyli od ul. Kościuszki (za halą MOS). Bilety można zakupić także online na www.bilet.pax.pl.

Dodatkowo klub przygotował promocję dla kobiet i młodzieży do rocznika 2005, którzy mogą nabyć wejściówki za jedyne 5zł. Więcej szczegółów na zksolimpia.pl

Bilans konfrontacji

3 mecze: zwycięstwo Raduni, 2 remisy

bilans bramkowy: 5:2 dla Raduni

19.09.2021 r. - Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 3:0

02.04.2022 r. - Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca 0:0

25.09.2022 r. - Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 2:2 (Sarnowski, Branecki)

Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca w sobotę, 29 kwietnia, godz. 17. Transmisja spotkania w WP Pilot.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl