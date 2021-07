Olimpia zaprezentuje się przed kibicami

We wtorek o godzinie 19 piłkarze Olimpii zaprezentują się przed kibicami. Otwarty dla publiczności trening odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8.

We wtorek (27 lipca) na Stadionie Miejskim Olimpii Elbląg odbędzie się prezentacja piłkarskiej drużyny żółto-biało-niebieskich przed sezonie 2021/22. W zespole Olimpii przed tym sezonem doszło do rewolucji kadrowej. Przez cały lipiec klub informował o podpisaniu kontraktów z nowymi piłkarzami. We wtorek będzie okazja, żeby nowych zawodników poznać. Początek o godzinie 19.

Pierwszy mecz ligowy podopieczni Tomasza Grzegorczyka rozegrają w sobotę (31 lipca). W Kaliszu zmierzą się z niedawnym finalistą baraży o I ligę - miejscowym KKS-em. 4 sierpnia w Siedlcach zmierzą się z tamtejszą Pogonią w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Pierwsze ligowe spotkanie w Elblągu zaplanowano na 7 sierpnia. Rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Hutnik Kraków.

Kadra Olimpii na sezon 2021/22

bramkarze: Andrzej Witan, Paweł Rutkowski, Jan Lechowid

obrońcy: Michał Czarny, Kacper Filipczyk, Paweł Kazimierowski, Wiktor Perlejewski, Adrian Piekarski, Łukasz Sarnowski, Kamil Wenger, Dawid Wierzba

pomocnicy: Joao Luis Araujo Guilherme, Sebastian Bartlewski, Marcin Bawolik, Oliwier Begier, Marcin Czernis, Klaudiusz Krasa, Hubert Krawczun, Sebastian Milanowski, Łukasz Pokrywka, Yan Senkevich, Adrian Szantyr, Dawid Winiarski, Marcel Zając

napastnicy: Jakub Branecki, Dominik Kozera, Piotr Kurbiel

I trener: Tomasz Grzegorczyk

II trener: Dariusz Kaczmarczyk

trener bramkarzy: Tomasz Wojtkiewicz

Wyniki sparingów w sezonie przygotowawczym

Arka Gdynia - Olimpia Elbląg 5:1 (Węsierski)

Radomiak Radom - Olimpia Elbląg 2:0

Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz 3:0 (Sarnowski, Balicki, Branecki)

Olimpia Elbląg - GKS Przodkowo 4:1 (Czarny, Krawczun, Stanisławski, Bawolik)

