Olimpijski piątek przed kamerami

W zeszłym tygodniu Olimpia nie zagrała, ale w uniwersum polskiej piłki działo się tak dużo, że przerwa od emocji drugoligowych mogła zlecieć szybko. Jednak co II liga, to II liga, zatem cieszy fakt, że już w piątek (15 września) żółto-biało-niebiescy wracają na A8.

Jak śpiewał Liroy "jest piątek, tygodnia koniec i początek" i faktycznie wielu kibiców po pięciodniowym pobycie w pracy chce rozpocząć weekend najlepiej jak się da. Na przeciw pojawia się możliwość obejrzenia meczu w ramach 9. kolejki II ligi. Spotkanie odbędzie się w anturażu wyjątkowym, bo sztuczne oświetlenie jak zawsze dodaje pompatyczności w odbiorze boiskowych poczynań.

Przede wszystkim liczymy, że Olimpia "zrobi imprezę jakiej nie przeżył nikt" i po prostu zgarnie komplet punktów. Droga po zwycięstwo oczywiście nie będzie usłana różami, bo bieżący sezon wcale elbląskich kibiców nie rozpieszcza. Ostatnio jednak było idealnie, podopieczni trenera Gomułki wygrali z GKS-em Jastrzębie 2:1, potem miało być spotkanie z Pogonią Siedlce, ale ostatecznie mecz zaplanowany na 9 września został przeniesiony na 20 września. Tym samym dorobek punktowy żółto-biało-niebieskich zatrzymał się na 10 oczkach, obecnie Olimpia jest jedenasta. Najbliższy rywal, Wisła Puławy, zajmuje 5. lokatę, na koncie 14 punktów. W minionej kolejce zremisowali 0:0 na własnym boisku z Polonią Bytom.

Ich obecna pozycja oznaczałaby grę w barażach o I ligę… drugi rok z rzędu. W czerwcu bieżącego roku Wisła odpadła w półfinałowym spotkaniu o zaplecze Ekstraklasy ze Stomilem Olsztyn. Puławianie tym samym, pozostali na trzecim szczeblu rozgrywek, na którym występują od trzech sezonów.

Po przegranej w Olsztynie, w Wiśle doszło do istotnej zmiany. Po 3,5 roku nie przedłużono umowy z Mariuszem Pawlakiem, który pracował w klubie od 6 listopada 2019 roku. Z Wisłą wywalczył awans do II ligi, następnie było pewne utrzymanie, a w 2023 roku doprowadził puławian do baraży. W jego miejsce zatrudniono Michała Pirosa. 38-letni szkoleniowiec przez wcześniejsze trzy lata prowadził Legionovię.

- Cele są bardzo ambitne. To nie moment, żeby o nich precyzyjnie mówić, aczkolwiek wiem, w jakie miejsce trafiłem, co klub chce osiągnąć i do czego dąży. Jestem podekscytowany i gotowy do ciężkiej, wytężonej pracy, aby te cele zrealizować – mówił przed sezonem Michał Piros dla Radio Lublin.

Przypomnijmy, że bieżący rok jest wyjatkowy w historii Wisły, bo związany ze 100-leciem powstania klubu. Celu nadrzędnego nie zrealizowano, ale obchody zostały uświęcone meczem towarzyskim z Legią Warszawa. Wisła do przerwy przegrywała 0:3, ale w drugiej połowie dwukrotnie pokonali bramkarza Legionistów.

Żółto-biało-niebiescy wobec ligowej pauzy nie zdecydowali się na rozgrywanie meczów towarzyskich. Zbliżają się powroty kilku ostatnio kontuzjowanych zawodników, w meczu z Wisłą nikt nie będzie pauzował za żółte kartki.

Transmisja w TVP Sport

Po raz pierwszy w tym sezonie, a dwudziesty drugi w historii mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała siedmiokrotnie, padło siedem remisów, siedem razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimpia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0

29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra)

12.11.22 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 1:1 (Stasiak)

11.03.23 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

07.05.23 r. - Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg 2:0

Bilans konfrontacji

10 meczów: 4 zwycięstwa Olimpii, 4 remisy, 2 zwycięstwa Wisły Puławy.

bramki 10:9 dla Olimpii

10.11.2012 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 0:1 (Łukasz Ślifirczyk)

09.06.2013 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 0:0

09.11.2013 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 2:1 (Kamil Graczyk, Rafał Leśniewski)

01.06.2014 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 1:1 (Rafał Leśniewski)

14.10.2017 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 0:0

09.05.2018 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 1:1 (Anton Kolosov)

02.10.2021 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 2:3 (Patryk Winsztal, Szymon Stanisławski, Jan Sienkiewicz)

16.04.2022 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 0:2

03.09.2022 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 2:1 (Wenger, Senkevich)

08.04.2023 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 1:0

Olimpia Elbląg - Wisła Puławy w piątek, września, godz. 20.. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz online w aplikacji i na stronie internetowej TVP Sport.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl