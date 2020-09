Orest Tkachuk: Mamy nad czym pracować (komentarze pomeczowe)

Cieszę się z tej bramki, ale rezultat dzisiejszego spotkania jest niezadowalający – tak o meczu z Motorem Lublin powiedział Orest Tkachuk, strzelec jedynej bramki dla Olimpii. Elblążanie przegrali 1:3.

Dobra pierwsza połowa i słaba druga. Tak wyglądał pierwszy mecz Olimpijczyków w tym sezonie w Elblągu.

- Ci co byli na meczu, to zapewne mają te same odczucia co ja. Bardzo dobra pierwsza połowa, druga nie najlepsza w naszym wykonaniu, szczególnie jeżeli chodzi o błędy indywidualne przy straconych bramkach. I to jest bardzo smutne, bo dziś chłopcy zostawili bardzo dużo zdrowia na boisku. Bardzo dużo wysiłku ich ten mecz kosztował. Natomiast trzy proste błędy indywidualne spowodowały, że ten mecz przegraliśmy i punktów musimy szukać za tydzień na ciężkim terenie w Bytovii – mówił Łukasz Kowalski, trener Olimpii na pomeczowej konferencji.

Pierwszą bramkę w barwach elbląskiego zespołu strzelił Orest Tkachuk. Napastnik Olimpii nie był jednak zadowolony.

- Cieszę się z tej bramki, ale rezultat dzisiejszego spotkania jest niezadowalający. W pierwszej połowie zagraliśmy dobrze, fajnie funkcjonowało przejście od obrony do ataku. W drugiej części meczu po własnych błędach straciliśmy trzy bramki. Mamy nad czym pracować na treningach – tak mecz skomentował Orest Tkachuk.

Zobacz tabelę II ligi

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg