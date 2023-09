Ostatni akt olimpijskiego trójboju

Dobiega końca seria trzech meczów Olimpii na własnym stadionie. Spotkanie, które było zaplanowane na drugi tydzień września, odbędzie się ostatecznie w czwartym, dokładnie w środę 20 września. Do Elbląga zawita Pogoń Siedlce.

Obie drużyny miały już okazję do konfrontacji w obecnym sezonie. Mecz odbył się w ramach Fortuna Pucharu Polski, wówczas wygrała Pogoń 2:1. Przed tamtym spotkaniem urazu doznał Mariusz Gabrych, którego powrót do pełnej dyspozycji przebiega harmonijnie, ale w środę jeszcze nie zagra.

- Przypominam, że to jest Olimpia, która ma dużo problemów, nie jest w prostej sytuacji, bo ma kluczowych zawodników kontuzjowanych (...) - wspominał podczas ostatniej pomeczowej konferencji trener Olimpii Przemysław Gomułka, dodając: - Mam nadzieję, że za kilka tygodni i będziemy jeszcze mocniejsi. To będzie takie okienko transferowe, tak to nazywam, bo będziemy mogli dobrać zawodników, a inni nie. Wiemy jaki ma charakter Danilczyk, ile Mariusz Gabrych wniesie, Mruczek (Bartłomiej Mruk - dop. qba) pokazał co potrafi, a są to zawodnicy, którzy mają klasę i jakość. Ja na nich czekam.

W kwestii raportu medycznego poprosiliśmy także o komentarz doktora Olimpii Lubomira Czujko: - Wydaje się, że najbliżej powrotu jest Mariusz Gabrych, ale będziemy mądrzejsi 29 września po kontrolnym MRI. Ogólnie, zdecydowana większość urazów następuje z przyczyn przeciążeniowych. Liczę, że wkrótce wróci Danilczyk, zaś Mruk już od tygodnia pracuje indywidualnie.

Teoretycznie na mecz z Pogonią powinien wrócić Maciej Spychała, ale absencja z Wisłą Puławy nie była spowodowana jedynie żółtymi kartkami. Pomocnikowi Olimpii doskwiera uraz stopy, potrzebuje czasu na dojście do optymalnej sprawności.

Przy okazji spotkania żółto-biało-niebieskich z Pogonią Siedlce pasuje wyświechtany slogan, że czeka nas "mecz o 6 punktów". Obie drużyny mają po 13 oczek, wyżej jest Pogoń (miejsce 7.) dzięki lepszemu bilansowi bramek. Biało-niebiescy zdobyli 12 goli tracąc przy tym 5, Olimpia strzeliła i straciła 11 bramek. Na bilans punktowy drużyny gości złożyły się trzy zwycięstwa (2:0 ze Stał Stalową Wolą, 3:0 z Sandecją Nowy Sącz, 4:0 z Lechem II Poznań) oraz cztery remisy (1:1 z ŁKS-em II Łódź, 0:0 ze Stomilem Olsztyn, 1:1 z Hutnikiem Kraków, 1:1 z Polonią Bytom). Najlepszym strzelcem jest Cezary Demianiuk (cztery gole), w przeszłości zawodnik żółto-biało-niebieskich.

Próbując scharakteryzować drużynę gości, nasuwa się jedno określenie: doświadczenie. W każdej formacji odnajdziemy zawodnika ogranego na poziomie centralnym. Można wymienić chociażby byłego kapitana Olimpii Tomasza Lewandowskiego albo Damiana Szuprytowskiego, który w ostatnim meczu z Lechem II Poznań strzelił gola. Zaglądając w metrykę, są to zawodnicy po trzydziestce, ale prezentowaną formą wciąż potwierdzają, że to nie czas na zmianę korków na ciepłe kapcie.

Bilans konfrontacji

16 meczów ligowych, 9 zwycięstw Olimpii, 6 remisów, 1 wygrana Pogoni

bramki: 25:11 dla Olimpii

2 spotkanie PP, 2 wygrane Pogoni

bramki: 5:1 dla Pogoni

27.06.1976 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kierno, Szafrański)

11.07.1976 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:4 (Kierno x4)

28.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kolosov x2)

13.04.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:0

21.09.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:3 (Ichim, Kopycki, samobój)

30.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:2 (Graczyk, Kopycki)

04.08.2018 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Bojas)

24.11.2018 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Kuczałek)

05.10.2019 r - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Miller)

01.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:0 (Bucio)

04.11.2020 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 4:3 (Jabłoński, Surdykowski, Zyska)

28.04.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 0:0

04.08.2021 r. (Puchar Polski) - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 3:0 (wo). Wynik z boiska 0:3 (Sienkiewicz, Guilherme, Kurbiel)

18.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:1 (Kurbiel, Wenger)

26.02.2022 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:1 (Czarny)

06.08.2022 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Stasiak)

04.03.2023 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Gabrych)

09.08.2023 r. - (Puchar Polski) - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 2:1 (Famulak)

Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce w środę, 20 września, godz. 18. Transmisja spotkania w WP Pilot

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl