Ostatnia piłkarska niedziela 

Mistrza znamy, trzech spadkowiczów również, ale to nie znaczy, że zabraknie emocji w ostatniej kolejce II ligi. Wciąż do rozstrzygnięcia pozostało kilka spraw, a z perspektywy Olimpii należy poznać miejsce, na którym zakończą sezon. W niedzielę mecz z GKS-em Jastrzębie.

Czwarty dzień czerwca będzie napakowany w sportowe wydarzenia. Od rana XIV Elbląski Bieg Piekarczyka, w którym łącznie wystartuje ponad 1200 osób, wieczorem zakończenie sezonu w piłkarskiej II lidze. Czeka nas sportowa niedziela, która ma dostarczyć niezliczoną ilość endorfin.

Oczywiście na takowe liczymy również wieczorem, ale do tego potrzebna jest dobra gra podopiecznych trenera Gomułki. W minionej kolejce skala emocji niemal wybuchła, bo zaczęło się od horroru, bo Olimpia szybko przegrywała dwa do zera, później jednak nastąpiła remontada jak mawiają komentatorzy w przypadku meczów ligi hiszpańskiej, i z 0:2, zrobiło się 3:2. Tym samym żółto-biało-niebiescy nadal walczą o zakończenie sezonu w górnej połowie stawki.

Rzecz jasna spojrzenia były skierowane na wyższe lokaty, ale w pewnym momencie nastąpiło zacięcie w dobrze naoliwionej maszynie Gomułki i marzenia o awansie należy odłożyć. W każdym razie spotkanie z GKS-em Jastrzębie może zdecydować kto ostatecznie zajmie wyższe miejsce. Przed ostatnim meczem w lepszej sytuacji znajduje się Olimpia, która z dorobkiem 47 punktów zajmuje ósmą lokatę, GKS zdobył 44 oczka jest na dziesiątym miejscu. Elblążan, a niedzielnych gości rozdziela Pogoń Siedlce (47 punktów).

Zagadką pozostaje w jakim składzie wystąpią żółto-biało-niebiescy. Do dyspozycji będą już Yan Senkevich i Kacper Jóźwicki, których ostatnio zabrakło z powodu nadmiaru żółtych kartek. Niestety kilku piłkarzy pozostaje kontuzjowanych, chociażby Michał Kuczałek, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy właśnie GKS-u.

Minioną kampanię piłkarski klub sportowy z Jastrzębia-Zdroju rozgrywał na szczeblu pierwszoligowym, ale 25 punktów w 34. meczach okazały się niewystarczające do utrzymania. Po spadku nastąpiła rewolucja kadrowa. Odeszło aż piętnastu piłkarzy, przyszło szesnastu nowych. Z klubem pożegnał się między innymi Kuczałek, który w zeszłym sezonie wystąpił w 29. spotkaniach.

Bezpośrednia rywalizacja z GKS-em liczy tylko trzy mecze. W rundzie jesiennej Olimpia wygrała na wyjeździe 2:0 po bramkach Senkevicha i Stasiaka, wcześniej obie drużyny konfrontowały się tylko w jednym sezonie. Mowa o kampanii 2017/18, która okazała się mistrzowska dla GKS-u. Zresztą był to znakomity okres w ich historii. Wówczas drużynę prowadził Jarosław Skrobacz, który zdołał awansować najpierw z III do II ligi, a następnie do I ligi. W każdym razie w sezonie drugoligowym, w Jastrzębiu wygrał GKS 2:1 (gola dla żółto-biało-niebieskich strzelił Piotr Kurbiel), w Elblągu również wygrała drużyna Skrobacza, tym razem 1:0.

Przed niedzielnym meczem obie drużyny oprócz treningów zaangażowały się w umilanie czasu dzieciom z okazji ich święta. Piłkarze GKS-u odwiedzili Przedszkole Specjalne w Jastrzębiu-Zdroju, zawodnicy Olimpii uczestniczyli w festynie organizowanym w parku Dolinka.

Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie w niedzielę, 4 czerwca, o godz. 18. Transmisja spotkania w WP Pilot.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl