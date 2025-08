Otwarty trening i spotkanie z Olimpią już w piątek

W piątek, 8 sierpnia, o godzinie 10:00 na Stadionie Miejskim przy Agrykola 8 odbędzie się wydarzenie, które ucieszy każdego sympatyka żółto-biało-niebieskich. Klub zaprasza wszystkich kibiców na otwartą konferencję prasową połączoną z możliwością obejrzenia treningu pierwszego zespołu. To powrót do dobrego obyczaju, który przez lata budował atmosferę bliskości i wspólnoty wokół Olimpii Elbląg.

Choć czasy się zmieniają, a w piłce nożnej wszystko dzieje się coraz szybciej, pewne tradycje warto pielęgnować. Jedną z nich jest możliwość spotkania z drużyną nie tylko z trybun w trakcie meczu, ale również podczas bardziej kameralnych, otwartych dla publiczności wydarzeń. Kibice w Elblągu pamiętają choćby lipiec 2021 roku, kiedy na stadionie odbyła się prezentacja drużyny i otwarty trening przed startem sezonu. Zainteresowani fani mogli z bliska przyjrzeć się nowym twarzom w zespole i porozmawiać z zawodnikami. Wcześniej podobne spotkania odbywały się chociażby za prezesury Łukasza Konończuka, na starej trybunie pod zegarem (dziś trybuna VIP), a także w nieistniejącym już „Klubie Olimpijczyka” (historię klubu przypominamy w osobnym artykule na naszej stronie). Pamiętamy też o licznych prezentacjach zespołu organizowanych w różnych miejscach m.in. na Starym Mieście, w Centrum Handlowym „Ogrody”, w hali CSB (obecna HSW) czy w nieistniejącej już dyskotece Bollywood Bowling.

Piątkowe wydarzenie ma na celu nie tylko przybliżenie sylwetek zawodników i sztabu szkoleniowego, ale także, a może przede wszystkim, stworzenie okazji do rozmowy, zadania pytania, wymiany uścisku dłoni czy zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Po konferencji przewidziano otwarty trening drużyny Damiana Jarzembowskiego. Kibice będą mogli przyjrzeć się jak wygląda praca zespołu od środka. To rzadkość w dzisiejszym hermetycznym świecie piłki, gdzie dostęp do drużyn bywa ściśle reglamentowany.

Dla młodszych kibiców to świetna okazja, żeby poczuć atmosferę klubu z bliska i wynieść z tego spotkania coś wyjątkowego. Starsi z kolei mogą przypomnieć sobie, jak ważną rolę Olimpia odgrywała w życiu lokalnej społeczności. A dla wszystkich to po prostu dobra okazja, aby spotkać się z drużyną i zobaczyć jak wygląda codzienna praca zespołu. 8 sierpnia to powrót do dobrego obyczaju, który przez lata budował więź między klubem a kibicami nie przez media społecznościowe, a przez bezpośredni kontakt, uścisk dłoni, wspólne zdjęcie, rozmowę.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.