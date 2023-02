Podgrzewana murawa okiem prezesa Olimpii

- Dziś jesteśmy na etapie, gdzie sprawdza się, jak to funkcjonuje w innych miastach, jakie były koszty realizacji, jaką metodę zastosować. Są trzy metody: sieć miejska, glikol i elektryczna forma podgrzewania murawy. Tu ważny jest wybór: co będzie dobre, najtańsze i właściwie przez nas wykonywane, aby nie ponosić dodatkowych kosztów z instalacją - mówił Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg o podgrzewanej murawie na Stadionie Miejskim.

Przypomnijmy: 15 grudnia 2022 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawiła się komunikat, którego fragment cytujemy: „"Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział rozpoczęcie na początku 2023 roku procesu inwestycyjnego, dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola. Szczegóły tej inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań zespołu roboczego.“. Staramy się trzymać rękę na pulsie w sprawie tej inwestycji.

9 lutego opublikowaliśmy tekst, w którym wyjaśnialiśmy, dlaczego nadal niewiele wiemy o tym, jakie będą koszty i rozwiązania techniczne zastosowane przy montażu podgrzewanej murawy. Sprawa inwestycji została też poruszona na konferencji prasowej przed rozpoczęciem rundy wiosennej II ligi piłki nożnej.

- Na tym etapie, z tego co wiem, są prowadzone analizy i rozmowy z innymi miastami, MOSiR-ami, które ostatnio realizowały takie płyty. Są rozmowy, w jakiej formie ma być to podgrzewanie. Elektryczne? Gdzie mamy przygotowane całe zaplecze w postaci agregatów lub przyłączy do lodowiska lub oświetlenia, które nie generuje dodatkowych dużych kosztów. Czy też będzie to podgrzewanie z sieci miejskiej, które jest dużo droższe. Trzeba wybrać metodę. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się, po to, aby sprecyzować i wybrać kierunek. Następnym etapem jest spotkanie z przedstawicielami PZPN, którzy akceptują koncepcję takiej przebudowy, czyli sprawdzają, czy wszystko jest zgodne z wymogami licencyjnymi. Następnym krokiem powinien być przetarg i wykonanie. Taka jest procedura działania - mówił Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg. - Dziś jesteśmy na etapie, gdzie sprawdza się, jak to funkcjonuje w innych miastach, jakie były koszty realizacji, jaką metodę zastosować. Są trzy metody: sieć miejska, glikol i elektryczna forma podgrzewania murawy. Tu ważny jest wybór: co będzie dobre, najtańsze i właściwie przez nas wykonywane, aby nie ponosić dodatkowych kosztów z instalacją. Nieraz mówi się o dużo większych kwotach, dlatego że mówi się też o rzeczach, które trzeba zrobić wokół boiska, aby móc przyłączyć to ciepło, które ma dochodzić. Jeżeli mamy pewne sprawy na miejscu, warto rozważyć, czy nie jest to lepsze do skorzystania - powiedział prezes Guminiak.

