Powiększa się olimpijska rodzina

- Powiększamy dziś grono naszych przyjaciół i klubów z którymi współpracujemy. Od dziś w tym gronie są też Polonia Lidzbark Warmiński i Orlęta Reszel – mówił Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg na wczorajszej uroczystości podpisania umów partnerskich. Zobacz zdjęcia.

Wczoraj przed meczem Olimpii Elbląg z Sokołem w siedzibie klubu odbyła się miła uroczystość. Do „rodziny” klubów partnerskich żółto-biało-niebieskich dołączyły Polonia Lidzbark Warmiński i Orlęta Reszel.

-To partnerstwo jest potrzebne dla rozwoju obydwu klubów. Dzięki temu będzie można lepiej rozwijać akademie, szkolić trenerów, skorzystają na tym dzieci. Współpraca bardziej będzie dotyczyć młodzieży, szkolenia trenerów. Chcemy „wyłapać” u nas fajnych chłopaków z roczników 2004 – 2006 i przekazać ich do Olimpii. Być może do nas będą trafiali zawodnicy, którzy „mają problemy” z wejściem do kadry pierwszego zespołu. Mam nadzieję, że to jest dobry ruch z naszej strony – mówił Mariusz Miecznikowski, prezes Polonii Lidzbark Warmiński.

- Jestem przekonany, że ta umowa stworzy lepszą płaszczyznę do rozwoju naszej młodzieży. Będziemy Olimpii przekazywać naszych chłopaków z największym talentem, którzy piłkarsko będą się jeszcze chcieli rozwijać. Dla nas to szansa na rozwój naszych chłopców – dodał Roman Luchowski, prezes Orląt Reszel.

Pierwszy zespół Polonii Lidzbark Warmiński gra na szczeblu IV ligi; po rundzie jesiennej zajmuje 6. miejsce w tabeli. W trwającym obecnie sezonie rezerwy Olimpii wygrały na własnym boisku z Polonią 1:0 po bramce Fabiana Żygielewicza.

Orlęta Reszel rywalizują w pierwszej grupie warmińsko – mazurskiej klasy okręgowej. Rundę jesienną skończyli na 11. miejscu.

- Dostrzegany jest fakt, że w naszym klubie stawiamy na młodzież, szkolimy ją i chcemy doprowadzać do poziomu piłki seniorskiej. To jedna z dróg, które wychowankom klubów w naszym regionie mogą dać szanse na grę na poziomie centralnym lub wrócić do swoich miejscowości i zasilać kluby, z których się wywodzą. Cieszymy się tym bardziej, że wielu chłopców, którzy do nas przyszli przebija się na poziom centralny – mówił Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg.

- Elbląg jest wiodącym ośrodkiem szkolenia w naszym województwie. Tutaj mieści się jedyny w naszym województwie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia. Z punktu widzenia Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej chciałbym potwierdzić, że warunki do rozwoju młodych zawodników są tak naprawdę idealne, a przykłady zawodników, którzy mają szansę debiutować w piłce seniorskiej w drugoligowej Olimpii lub wytransferowanych do innych klubów dają przykład dla innych piłkarzy, że wybrali właściwą drogę. Przez Elbląg można trafić do piłki seniorskiej – dodał Marek Łukiewski, prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Gwoli uzupełnienia dodajmy, że w dwóch meczach II ligi w tym roku w barwach Olimpii wystąpiło pięciu młodzieżowców – trzech z nich zaczynało swoją przygodę z piłką w innych niż Olimpia klubach.

