Szukasz pracy? - 4 porady, jak stworzyć interesujące CV

Curriculum vitae, w skrócie „CV” to po prostu życiorys. Jeden z tych dokumentów, w którym chcemy przekonać przyszłego pracodawcę że to właśnie my jesteśmy najlepszym kandydatem na stanowisko, na które aplikujemy. Wielu kandydatów podchodzi do kreacji swojego CV nieco lekceważąco, tworząc je z popularnych szablonów i wklepując weń sztampowe treści.

A to częsty błąd – pamiętajmy, iż pracodawca otrzyma taki dokument nie tylko od nas, ale także dziesiątek innych kandydatów. Już pierwszy rzut oka na identycznie zrobione CV spowoduje pierwszą, negatywną selekcję. Badania wykazały, iż osoba rekrutująca zawiesza wzrok na życiorysie przez zaledwie sześć sekund. Dlatego istotne jest, by swoje sześć sekund jak najlepiej wykorzystać, tworząc oryginalne CV. Jak to zrobić?

Jedną z pierwszych rzeczy, które zniechęca potencjalnego pracodawcę do zapoznania się z twoim CV jest jego słaba czytelność. Dla osoby, która samodzielnie stworzyła swój życiorys może wydawać się dziwne, iż ktoś uważa jego dokument za mało czytelny. Jednak faktem jest, iż wzrok rekrutera skupia się na nieco innych miejscach tekstu, niż uważa kandydat do pracy. Dobrym pomysłem jest wpisanie - zaraz pod danymi osobowymi - nazwy stanowiska, którym jesteś zainteresowany. To pokaże, iż jest to dokument stworzony specjalnie na tę rozmowę. Oczywiście powinny również być odpowiednio wyeksponowane doświadczenie zawodowe oraz umiejętności. Ostatnio zajmowane stanowisko musimy umieścić tak, by jako pierwsze rzucało się w oczy. Mając takie CV wzór którego został opisany, można liczyć na większe zainteresowanie i odzew ze strony pracodawców. Ale to nie wszystko.

Co dziwne, podsumowanie swojej dotychczasowej kariery to bardzo rzadko stosowany punkt w życiorysie. A przecież jest to możliwość pokazania przyszłemu pracodawcy swoich osiągnięć oraz przedstawienie własnej wizji ewentualnej współpracy oraz informacji, co można wnieść do firmy. Przedstawiając swoje osiągnięcia (można je umieścić w osobnym punkcie, rekruterzy chętnie je czytają) w podsumowaniu powinno się umieścić te, które – waszym zdaniem – będą miały największy wpływ na podjecie pozytywnej decyzji przez pracodawcę. Powinny więc one być niejako uzupełnieniem stanowiska, na które aplikujemy, ukazywać nasz zawód i preferowany kierunek rozwoju. Pokaże to pracodawcy, iż kandydat ma ściśle określoną koncepcję rozwoju własnego i jest w stanie zaoferować firmie swe umiejętności i zdolności zawodowe.

To rubryka, z której zapewne każdy piszący CV jest bardzo dumny. Niekoniecznie musi się jednak ona podobać pracodawcy. Dlaczego? Sporo osób opisuje w niej wszystkie szkoły, które zostały przez niego ukończone. To duży błąd – jeśli aplikujemy na przykład na stanowisko techniczne, umieszczenie w tej rubryce nazwy i adresu szkoły podstawowej czy liceum ogólnokształcącego osobie rekrutującej kompletnie nic nie daje – jest to sztuczne wydłużenie tekstu. Część „wykształcenie” powinna zawierać nazwy tylko tych szkół, które związane są z naszym doświadczeniem zawodowym. Oczywiście jeśli zaczynamy dopiero swe dorosłe życie i staramy się o pierwszą pracę, nie mając doświadczenia, wówczas powinno się zamieścić wszystkie ukończone szkoły.

Jak zrobić nowoczesne CV 2020? Czy trzeba samodzielnie pogrubiać i podkreślać teksty i formatować wszystkie akapity? A co jeśli ktoś posiada dość słabą umiejętność obsługi edytora tekstu? Z pomocą przychodzą tu specjalne strony WWW, których jedynym celem jest pomóc nam w wykreowaniu swego własnego, niestandardowego życiorysu. Jedną z takich witryn jest cv-maker.pl, która wyróżnia się intuicyjnością i prostotą obsługi. Do dyspozycji użytkownika są również gotowe szablony, dzięki którym można znacznie przyspieszyć kreacje, jednak ciekawszym rozwiązaniem jest wprowadzenie własnych pomysłów. A potem już tylko prosta droga do zainteresowania swoją osobą przyszłego pracodawcy.

