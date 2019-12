Wyjątkowy klimat wnętrza

Drewniany dom ma niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju charakter wnętrza. Domy wykonane w technologii drewnianej są zwykle ciepłe i przytulne. Urzeka, jeśli zdecydujemy się na pozostawienie we wnętrzu drewnianych ścian, na przykład z grubych bali, drewnianych sufitów czy widocznych belek stropowych.

Gdy stawiamy nowy dom

Gotowe projekty domów zazwyczaj uwzględniają budowę tradycyjną technologią murowaną. Jednak obecnie coraz więcej projektów dostępnych jest do wykonania w alternatywnych technologiach i nie musimy ograniczać się wyłącznie do rozwiązania. Przeglądając projekty domów jednorodzinnych warto zwrócić uwagę na domy drewniane – biura projektowe udostępniają ofertę kilku tysięcy domów drewnianych więc jest z czego wybierać. Więcej informacji o gotowych projektach domów drewnianych znajdą państwo na stronie https://www.archido.pl

Decydując się na aranżację kuchni w drewnianym domu mamy do wyboru różne możliwości. Tak naprawdę nie jesteśmy ograniczeni żadnym stylem. Wszystko zależy od naszych potrzeb i upodobań. Możemy zdecydować się na styl klasyczny czy rustykalny z drewnianymi meblami, który nada przestrzeni sielski, ciepły klimat. Ale możemy także postawić na nowoczesność? Kuchnie 2020 – w nadchodzącym roku czeka nas wiele nowości w stylu projektowania, jednak co warto podkreślić, kuchnie w drewnianym domu mogą nawiązywać elementami do stylistyki domu, a w całości mogą tworzyć bardzo nowoczesną i funkcjonalną zabudowę.Trendy się zmieniają ale... - białe proste meble z lśniącymi, lakierowanymi frontami będą się niezwykle ładnie i stylowo prezentowały w otoczeniu drewna. Ciepło drewna doskonale zrównoważy również chłód bieli.

Wnętrze harmonijne i zbalansowane z otoczeniem

Pamiętajmy jednak, aby we wszystkim zachować umiar. Dotyczy to każdego stylu. Wszystkie elementy powinny bowiem stanowić harmonijną, bardzo spójną całość. Dopiero wówczas wnętrze zachwyci lekkością, szykiem i urokiem. Zobaczcie sami, jak pięknie mogą wyglądać kuchnie w drewnianych domach zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.

