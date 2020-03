Co zawiera tarcza antykryzysowa

Sejm w nocy uchwalił przepisy ustawy, wprowadzającej od 1 kwietnia „tarczę antykryzysową”, z której będzie mogła skorzystać część przedsiębiorców. Co zawierają?

Najważniejsze zapisy pomocy dla firm dotyczą następujących kwestii. Cytujemy je za „Gazetą Wyborczą”.

1. Dopłata do pensji pracowników. Jest możliwa dla firm, których obroty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy spadły o 15 procent. Państwo dopłaci im do 40 proc. średniej pensji dla pracowników. Firmy będą mogły obniżyć czas pracy i wynagrodzenie o 20 procent. Dopłata ma obowiązywać przez trzy miesiące, a firma musi działać.

2. Postojowe. Przyznane w przypadku, gdy firma czasowo zaprzestały działalności i mają przestój. Pracodawca może im płacić na ten czas najniższą krajową. Dofinansowanie na pracownika ma wynieść 1,3 tys. złotych brutto.

3. Dla firm zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych – zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące. Firmy muszą jednak udowodnić spadek obrotów o 50 proc. Samozatrudnieni nie mogą mieć przychodów za luty większych niż 15,6 tys. zł brutto.

4. Pomoc dla rolników – trzymiesięczne zwolnienie z KRUS dla rolników i właścicieli gospodarstw zatrudniających do 9 osób.

5. Odroczenie składek ZUS. Propozycja dla firm zatrudniających powyżej 9 osób. Odroczenie dotyczy trzech miesięcy (za luty, marzec i kwiecień 2020). Uproszczony wniosek w tej sprawie jest dostępny na stronie ZUS. Firmy mogą też wydłużyć spłatę należności wobec ZUS na raty.

6. Pomoc dla samozatrudnionych i na tzw. śmieciówkach (umow zlecenie, umowa o dzieło) – otrzymają one jednorazową zapomogę w wysokości 2080 zł netto. Warunkiem jest to, że ich przychody spadną o co najmniej 15 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a umowy podpisali przed 1 marca 2020. Propozycja dotyczy także samozatrudnionych, jeśli zawieszą działalność po 1 lutego. Zapomoga nie będzie przyznana, jeśli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód danej osoby był większy niż 5282 złote.

7. Pożyczki dla firm zatrudniających do 9 osób – do 5 tysięcy złotych, oprocentowane na 0,05 proc. Jeśli miejsca pracy zostaną utrzymane przez pół roku, pożyczka zostanie umorzona.

8. Kredyty pomostowe i odroczone podatki – będzie można składać do urzędów skarbowych wnioski o rozłożenie na raty, odroczenie i umorzenie podatków. Mają być uruchomione poręczenia kredytowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kwoty 250 mln złotych.

9. Refinansowanie leasingu – to propozycja dla firm transportowych i dotyczy rocznej karencji w spłacie rat leasingowych.

Przepisy zapisane w "tarczy antykryzysowej" mają obowiązywać od 1 kwietnia.

