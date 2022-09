"Jeszcze piękniejszy Nowy Świat" (Głos z przeszłości, odc. 56)

- Robotnicy Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych w Elblągu, pragnąc przyśpieszyć przygotowania majątków PGR do wiosennej akcji siewnej udzielają im pomocy przy naprawie maszyn i narzędzi rolniczych – pisała prasa w 1950 r.

W kolejnym odcinku Głosu z przeszłości poczytamy m. in. o wycieczce pracowników Elbląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego do stolicy. Sprawdzimy też, co robotnicze ekipy łączności robiły w PGR-ach i... odwiedzimy kina. Zapraszamy na podróż w czasie.

Załoga Odzieżówki zwiedza trasę W-Z

"W ubiegłą niedzielę 25 pracowników i pracownic Elbląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego udało się z wycieczką do Warszawy, celem zwiedzenia trasy W-Z. Koszty wycieczki zostały pokryte z funduszów akcji socjalnej.

Uczestnicy wycieczki powrócili ze stolicy pełni uznania dla tempa jej odbudowy. Ob. Furmańska oświadczyła m. in.:

- Widziałam Warszawę w roku 1944, po zniszczeniu przez hitlerowców. Dziś własnym oczom nie mogłam uwierzyć. Odbudowany, jeszcze piękniejszy Nowy Świat naprawdę jest symbolem nowego życia. Po powrocie z Warszawy postaramy się jeszcze bardziej przyczynić się do przyśpieszenia jej odbudowy naszą wydajną pracą".

ZKS "Stal": propaguje turystykę rowerową

"Przy sekcji kolarskiej ZKS "Stal" została zorganizowana turystyczna sekcja kolejarska. Program pracy sekcji przewiduje urządzanie wycieczek turystycznych. Zapisy przyjmuje sekretariat klubu w świetlicy Zakładów Mechanicznych".

Konferencja wyborcza ZMP

"W dniu 25 bm. w świetlicy przy ul. Winnej odbędzie się wyborcza konferencja organizacji Związku Młodzieży Polskiej przy Zakładach Mechanicznych im. gen. Świerczewskiego. W konferencji wezmą udział przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego tow. Głębikowski oraz przedstawiciel Zarządu Miejskiego ZMP".

Robotnicze ekipy łączności w majątkach PGR

"Robotnicy Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych w Elblągu, pragnąc przyśpieszyć przygotowania majątków PGR do wiosennej akcji siewnej udzielają im pomocy przy naprawie maszyn i narzędzi rolniczych.

M. in. kowale fabryki poważnie przyśpieszyli remont maszyn i narzędzi rolniczych w majątkach PGR w Nowej Cerkwi i Komorówce".

Kina

"Kino Bałtyk – Konstanty Zaslonow – dramat prod. Radzieckiej.

Kino Mars – Pustelnia Parmeńska cz. II – film francuski".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 83, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.