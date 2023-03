Leżajsk jednak nie do Elbląga?

Janusz Palikot podczas wizyty w Elblągu w 2014. Fot. Anna Dembińska, arch.portEl.pl

O tym, że Grupa Żywiec chce zamknąć browar w Leżajsku, by część tej produkcji przenieść do Elbląga, pisaliśmy kilka tygodni temu. Tydzień temu na bramie głównej elbląskiego browaru pojawił się baner „Akcja protestacyjna” jako element solidarności z browarnikami z Leżajska. Teraz pojawiła się szansa, by browar w Leżajsku pozostał – z nowym właścicielem.