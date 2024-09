Olsztyn-Mazury z problemami

Lotnisko w Szymanach cierpi na spadek liczby lotów i odprawianych pasażerów. W zeszłym roku pasażerów odnotowano 142 tysiące, w tym roku może z tej liczby ubyć ponad połowa.

Na lotnisku Olsztyn-Mazury całkowicie zawiesił działalność Wizzair, co spowodowało, że odpadła możliwośc lotu do London-Luton i Dortmundu. Lotnisko realizuje m. in. czartery, np. do Turcji i Albanii, ostatnio zrezygnowano jednak z planów uruchomienia połączenia do Kenii z międzylądowaniem w Egipcie, choć taką możliwość zapowiadano w maju.

- Ostatecznie forma lotniska w województwie warmińsko-mazurskim jest słaba. Zeszłoroczny wynik lotniska (142 tysiące pasażerów) może nie zostać pobity. ba, jak donosi fly4free.pl, istnieje ryzyko, że port nie osiągnie nawet połowy tej liczby. To stawia pod znakiem zapytania zasadność dalszego funkcjonowania lotniska – pisze dla geekweek.interia.pl Dawid Szafraniak.

