Policja chce uchylenia immunitetu posłance

Komendant Główny Policji chce uchylenia immunitetu poselskiego Moniki Falej, posłanki Lewicy z okręgu elbląskiego. Powodem ma być wykroczenie podczas demonstracji Strajku Kobiet w Iławie.

Komendant Główny Policji za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wystąpił do sejmu o uchylenie immunitetu posłance Monice Falej (Lewica) – informuje gazeta.pl. Za co? Za naklejanie plakatów w miejscu do tego nieprzeznaczonym czyli na drzwiach biura poselsko – senatorskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz biura poselskiego Konfederacji w Iławie.

Do wykroczenia miało dojść podczas protestu Strajku Kobiet, który odbył się 7 listopada w Iławie. Sprawa posłanki zostanie skierowana do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Panie komendancie, mam dla pana chyba złą wiadomość, nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia – powiedziała posłanka Monika Falej na filmiku umieszczonym na swoim profilu w mediach społecznościowych.

