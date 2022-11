Prezes o granicy i o elbląskim porcie

Trwa budowa zapory tymczasowej na granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Między innymi o tym, a także o finansowaniu modernizacji portu w Elblągu mówił w niedzielę na antenie Radia Olsztyn prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W kontekście zapory na granicy prezes PiS stwierdził, że jej budowa będzie kontynuowana.

- Jeżeli sytuacja będzie się zaostrzała, to powstanie także mur, taki jak na granicy polsko-białoruskiej, może nawet silniejszy. Krótko mówiąc, musimy się bronić. W tej chwili do obwodu przylatują ludzie z Bliskiego Wschodu i jest bardzo poważne niebezpieczeństwo, że będą wykorzystywani tak, jak to się działo na granicy polsko-białoruskiej – mówił Jarosław Kaczyński. Odniósł się też do kwestii zwiększenia liczebności wojska i sprzętu wojskowego w warmińsko-mazurskim, twierdząc, że wynika to z bliskości tzw. przesmyku suwalskiego.

Część radiowej rozmowy dotyczyła także portu w Elblągu i jego finansowania z budżetu państwa, przekopania brakujących 800 m. Jarosław Kaczyński stwierdził, że ze względu na światowy kryzys związany z finansami jest to niełatwe zadanie.

- Klamka zapadła, ten port musi być rozbudowany i to ma sens. On może dojść do kilku milionów, a może nawet i więcej ton przeładunku, w szczególności jeżeli by się zmieniła sytuacja w Rosji, no i Rosja weszłaby z powrotem do grona normalnych państw, z którymi się handluje. No, to być może czas niebliski, ale trzeba na to liczyć. Trzeba liczyć na to, że szok klęski, bo chcemy, żeby Rosja tę wojnę przegrała, ten kraj zmieni, przynajmniej po części - mówił prezes PiS. Nie odpowiedział wprost, czy to państwo (to zadanie Urzędu Morskiego w Gdyni - red.) pogłębi sporny odcinek.

Jarosław Kaczyński odwiedza nowe okręgi partii w warmińsko-mazurskim. W niedzielę (6 listopada) był w Olsztynie i Ostródzie.

