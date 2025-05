Statek rosyjskiej „floty cieni” wykonywał podejrzane manewry na Bałtyku

Dla wyjaśnienia incydentu w jego kierunku skierowano ORP „Heweliusz” – okręt hydrograficzny wyspecjalizowany w monitorowaniu, fot. Wikipedia

O tym, że rosyjski statek z tzw. floty cieni, a więc jednostek używanych do omijania sankcji nałożonych na państwo rządzone przez Władimira Putina wykonywał podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją, ale odpłynął po interwencji polskiego wojska – poinformował premier Donald Tusk, który w czwartek ma pojawić się w gdyńskim Centrum Operacji Morskich. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podał bardziej szczegółowe informacje na temat zdarzenia, do którego doszło we wtorek (20 maja) - informuje dziennikbaltyki.pl