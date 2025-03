Tarcza Wschód flagowym unijnym projektem

Tarcza Wschód została uznana przez Parlament Europejski za projekt flagowy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. O sprawie pisze m. in. Onet.

– Parlament Europejski uznał Tarczę Wschód za projekt flagowy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa UE – poinformował w mediach społecznościowych minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

– W przyjętej poprawce podkreślono, że ochrona granic lądowych, powietrznych i morskich UE przyczynia się do bezpieczeństwa całej UE, a w szczególności jej wschodniej granicy. Zaznaczono, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami unijnymi, służącymi wspieraniu odstraszania i przezwyciężaniu potencjalnych zagrożeń ze wschodu – podaje Onet. Poprawkę zaproponowała grupa Europejskiej Partii Ludowej.

Tarcza Wschód to inwestycje dotyczące obrony na polskiej granicy m. in. w województwie warmińsko-mazurskim. Mowa o budowie fortyfikacji, naturalnych przeszkód terenowych, systemach high-tech etc. Budżet projektu na lata 2024-2028 wynosi 10 mld zł.

„Program „Tarcza Wschód” to międzyresortowe przedsięwzięcie, którego celem zabezpieczeniem ściany wschodniej RP i tym samym wschodniej flanki NATO. W prace zespołu ds. koordynacji zadań w ramach programu zaangażowane są, poza Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury” – podaje Ministerstwo Obrony Narodowej.

