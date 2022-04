Uczeń II LO będzie reprezentował Polskę na Olimpiadzie Międzynarodowej

- Jan Karpiński, uczeń klasy 3 f, uzyskał tytuł Laureata XX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej - informuje na swojej stronie II LO w Elblągu. W lipcu będzie reprezentował Polskę na Olimpiadzie Międzynarodowej, która odbędzie się na Wyspie Man na Morzu Irlandzkim.

- Podczas finału Jan musiał rozszyfrować język boko, język staromalajalamski oraz przeanalizować drzewo genealogiczne rodziny z ekwadorskiego Puerto Bolivar należącej do ludności rdzennej Siona - czytamy na stronie II LO. Jan poradził sobie i wygrał w ten sposób indeksy na uniwersytetach Wrocławskim, Jagielloński, Warszawskim... Zajął w tych zmaganiach IV miejsce w całym kraju.

- Czysto matematyczne zdolności nie są tu w zasadzie potrzebne. Raczej chodzi o takie analityczne myślenie logiczne, które jest często wykorzystywane w matematyce. Najtrudniejszym zadaniem na finale we Wrocławiu okazało się to, w którym trzeba było dopasować słowa z danego języka, bardzo egzotycznego, do słów w języku polskim, ponieważ słowa często w różnych dość nietypowych językach są tworzone przez skojarzenia. Na przykład słowo „biały" jest skojarzone ze słowem „oko" i będzie oznaczało ślepego – mówił po finale dla Radia Gdańsk laureat.

- Jan jest bardzo skromny, cichy ale świetnie wychowany młody człowiek, a w zasadzie to już super facet – przyznała nauczycielka matematyki Magdalena Adryjanek. Dodała, że odniósł sukces w bardzo trudnym konkursie.

Polskę na Wyspie Man będą reprezentować dwie 4-osobowe drużyny.

Więcej m. in. na 2lo.elblag.pl