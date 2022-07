1,7 kilograma marihuany oraz tabletki ecstasy 

Policjanci zatrzymali 54-latka w jego mieszkaniu podczas przeszukania znaleziono znaczną ilość narkotyków oraz foliowe opakowania, wagę elektroniczną oraz nasiona najprawdopodobniej konopi indyjskich.

Około godziny dziesiątej w czwartek (7 lipca), policjanci kryminalni zatrzymali 54-letniego mężczyznę przed klatką schodową budynku na jednym z elbląskich osiedli. Policjanci razem z mężczyzną wrócili do mieszkania. Mieli bowiem informacje, że mężczyzna może posiadać narkotyki. W wyniku przeszukania mieszkania znaleziono 6 foliowych opakowań zgrzanych zgrzewarką zawierających susz roślinny. Była to ilość około 1,7 kg. Tester narkotykowy potwierdził, że jest to marihuana. Znaleziono także 251 tabletki ecstasy.

Mężczyzna twierdził, że zarówno susz jak i tabletki są na jego własny użytek. W mieszkaniu zabezpieczono pieniądze w kwocie 10 tys. 800 złotych. Trafiły one do depozytu na poczet przyszłej kary. Do sądu trafi również wniosek o tymczasowe aresztowanie 54-latka.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.