2 tysiące złotych za brak prawa jazdy

Grzywnę w wysokości 2000 złotych ma zapłacić pewien 32-latek, który kierował autem a nie posiadał prawa jazdy. Nie tylko przy sobie…, ale w ogóle.

Sytuacja miała miejsce 4 stycznia tego roku przy ul. Gdańskiej w Pasłęku. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej gdy kierował osobowym seatem. W trakcie kontroli ustalono, iż nie posiada on prawa jazdy. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł w tej sprawie. 32-latek został ukarany grzywną w wysokości 2000 złotych oraz sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na dwa lata.