29-latek podejrzany o zabójstwo aresztowany na trzy miesiące (aktualizacja)

Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 29-letniemu mężczyźnie, który jest podejrzany o zabójstwo 43-letniej kobiety w jednym z mieszkań przy ul. Okulickiego w Elblągu. Wystąpiła do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt wobec podejrzanego.

Przypomnijmy, że ciało 43-letniej kobiety znaleziono we wtorek około godz .14. Tego samego dnia policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, mogącego mieć związek ze sprawą.

- Dzisiaj (w czwartek – red.) prokurator postawił 29-letniemu Rafałowi N. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 12, 25 lat więzienia lub dożywocie – informuje Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Podejrzany przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Nie zdradza też motywu. Z ustaleń prokuratury wynika, że oboje się znali, trwa ustalanie charakteru tej znajomości.

Do zbrodni doszło we wtorek przed południem. Z naszych informacji wynika, że ciało kobiety znalazł jej 9-letni syn...

- Sprawca zadał ofierze kilkanaście ciosów ostrym narzędziem, zostało ono zabezpieczone jako dowód w sprawie – dodaje prokurator Karmowski.

Prokuratura wystąpiła do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Dzisiaj sąd miał wniosek rozpatrzyć.

43-letnia kobieta osierociła dwoje dzieci – 9-letniego i 14-letniego chłopca.

Aktualizacja: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego Rafała N. na trzy miesiące, do 19 grudnia.