72-latek z „parabelką”

Pistolet P08 oraz foliowe zawiniątko z amunicją znaleźli policjanci kryminalni podczas przeszukania w mieszkaniu pewnego 72-latka w podelbląskiej miejscowości. Mężczyzna był już wcześniej notowany za nielegalne posiadanie broni i amunicji.

To nie pierwsza „parabelka”, którą policjanci zabezpieczyli u 72-letniego mieszkańca podelbląskiej miejscowości. Był on już bohaterem materiałów publikowanych w 2016 i 2017 roku. Wtedy też wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazło się kilka karabinów z czasów II wojny światowej, pistolet P-08, granat oraz amunicja i… 4 kg prochu strzelniczego. Wszystkie nielegalne przedmioty trafiły do policyjnego depozytu.

Tym razem policjanci znaleźli w mieszkaniu 72-latka kolejny pistolet P-08 oraz foliowe zawiniątko z amunicją: karabinową, pośrednią i pistoletową. Łącznie było w nim 47 naboi.

(fot. KMP Elbląg)

Broń została zabezpieczona i trafi teraz do policyjnego laboratorium. Tam zostanie zbadana pod kątem, czy była używana do popełnienia przestępstwa.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za nielegalne posiadanie broni może mu grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.