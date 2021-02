Afera Amber Gold przed elbląskim sądem

Do Sądu Rejonowego w Elblągu wpłynęły akta sprawy przeciwko prokurator Barbarze K., która prowadziła i nadzorowała postępowanie dotyczące spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Akt oskarżenia zarzuca jej niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, sprawa została już zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Elblągu i czeka na wyznaczenie referenta przez system losowego przydziału spraw. Dalsze czynności w sprawie zostaną podjęte, gdy sędzia referent zapozna się z aktami. - Akta sprawy składają się z sześciu tomów akt głównych i 24 tomów załączników - informuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu, Tomasz Koronowski,

Akt oskarżenia wobec prokurator K. - jak informowano w początkach grudnia zeszłego roku - Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Jednak gdański sąd wystąpił do Sądu Najwyższego o przeniesienie tej sprawy do innego sądu. Barbara K. była bowiem prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Po rozpoznaniu tego wniosku SN postanowił przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Elblągu. W ocenie legnickiej prokuratury, Barbara K. w rażący sposób zaniedbała swoje obowiązki, ignorując informacje o przestępczej działalności Amber Gold i nie wykonując wielu oczywistych z punktu widzenia śledztwa czynności. "W rezultacie umożliwiła kontynuowanie przestępczej działalności przez Marcina P. i kierowaną przez niego spółkę Amber Gold, której działania doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niemal 19 tys. osób" - uznali śledczy. Więcej na bankier.pl