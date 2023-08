Akcja policji na Niskiej

Co dzieje się w garażach przy ul. Niskiej? Od niedzieli pełno tu policji, był też prokurator - pyta nasz Czytelnik. Jak ustaliliśmy, chodzi o znalezione w jednym z garaży substancje, które mogły służyć do produkcji narkotyków.

- Policjanci zabezpieczają miejsce, w którym zostały ujawnione substancje chemiczne, mogące służyć do produkcji narkotyków. Do sprawy został zatrzymany mężczyzna. To wszystko, co w chwili obecnej mogę powiedzieć w tej sprawie - poinformował w odpowiedzi na nasze pytania Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.