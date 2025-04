Amfetamina, ecstasy i mefedron w mieszkaniu 25-latka

fot. arch. KMP w Elblągu

Prawie sześć kilogramów amfetaminy oraz inne środki odurzające zabezpieczyli policjanci kryminalni na terenie jednej z posesji powiatu elbląskiego. 25-letni mężczyzna, który został zatrzymany do tej sprawy usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci podczas przeszukania posesji zabezpieczyli blisko 6 kilogramów amfetaminy, 480 tabletek narkotyku ecstasy, 600 gramów mefedronu oraz 400 gramów marihuany. Dodatkowo zabezpieczono także pojemnik z ok. 10 litrami substancji stanowiącej tzw. płynną amfetaminę, z której wytwarza się właściwy narkotyk, a także gotówkę w kwocie 30 tys. zł. Mężczyzna odpowie teraz z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd zastosowano wobec niego areszt tymczasowy na trzy miesiące. Może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Informacja KMP w Elblągu