Aresztowana po 15 latach poszukiwań

Przez 15 lat ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości i była poszukiwana listem gończym. Mieszkanka Elbląga została zatrzymana w Gdańsku. Była poszukiwana do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za oszustwo.

68-latka była poszukiwana od 2006 roku do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za oszustwo. Przez 15 lat ukrywała się, między innymi w Norwegii. Została zatrzymana w poniedziałek (14 czerwca br.) na ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku. Trafiła do policyjnego aresztu skąd pojedzie do zakładu karnego dla kobiet.