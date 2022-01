Bezpieczne ferie zimowe. Porady dla dzieci i rodziców 

Za kilka dni w województwie warmińsko - mazurskim rozpoczną się ferie zimowe. Dla wielu młodych ludzi najbliższe 2 tygodnie będą czasem zabawy i odpoczynku. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w domach, czuwać będą policjanci.

W okresie ferii zimowych wiele dzieci skorzysta z zorganizowanych form wypoczynku. Jednak znaczna część z nich pozostanie w domach. Nadmiar wolnego czasu połączony z niedostateczną opieką dorosłych może doprowadzić do nieszczęścia. Aby zapobiec takim przypadkom policjanci jeszcze przed zimowym wypoczynkiem przypominają o zagrożeniach z jakimi najmłodsi mogą się spotkać w tym okresie.



Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży



Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach sprawiają wiele radości i wzmacniają naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!



Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni.



Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie czy gałęzie drzew. Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru. Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy.



Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób.



Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe.



Bawiąc się śnieżkami, zachowaj ostrożność. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego i jest naruszeniem przepisów prawnych.



Gdy jeździsz na łyżwach, korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów i rzek. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze wiąże się z ryzykiem. Grubość i wytrzymałość tafli jest zmienna i zależy nie tylko od warunków atmosferycznych, ale także od specyfiki samego zbiornika, jego linii brzegowej, głębokości, dopływów czy budowli wodnych. Bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu poruszanie się po tafli lodu jest śmiertelnie niebezpieczne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie.



Idąc na spacer koniecznie zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy, by w nagłych przypadkach zaalarmować odpowiednie służby.



Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie i jest naruszeniem przepisów prawnych.



Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

Zawsze informuj rodziców lub opiekunów gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz.



Nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieraj też drzwi domu czy mieszkania.



Po zmroku noś odblaski, poruszaj się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodź wyłącznie w miejscach oznaczonych.

Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie.



Rodzicu,



Jeżeli decydujesz się wysłać swoje dziecko na wyjazd zorganizowany, sprawdź dokładnie jego organizatora. Upewnij się, czy wyjazd jest zgłoszony do kuratorium oświaty. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Decydując się na wyjazd na narty z dzieckiem, pamiętaj o zapewnieniu mu opieki. Dziecko nie może poruszać się samo, bez nadzoru, po stoku. Wybierz trasę dostosowaną do umiejętności dziecka. Zrezygnuj ze stromych stoków, na których nie poradzi sobie z jazdą.

Pamiętaj, że osoby do 16. roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy na nartach lub snowboardzie w kasku. Apelujemy jednak, aby wszyscy użytkownicy stoku stosowali się do tej zasady. Pozwoli to uniknąć wielu kontuzji i problemów.