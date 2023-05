Brązowy Krzyż Zasługi dla elbląskiego policjanta 

Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP odebrał z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, elbląski policjant podkomisarz Radosław Apanowicz. Policjant służący w elbląskiej jednostce od 24 lat każdego dnia wypełnia swoją służbę pamiętając słowa policyjnego ślubowania. Służy na wielu płaszczyznach, w tym także oddając krew. Policjant oddał już blisko 20 litrów krwi ratując tym samym zdrowie, a nawet życie innych osób. Chęć niesienia pomocy, jak sam mówi, zawsze była dla niego priorytetem.

Uroczystości odbyły się w Święto Konstytucji 3 Maja w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Odznaczenie jest nadawane przez Prezydenta RP i dotyczy osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przyniosły znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Radek uważa, że to nic wielkiego, jednak my jego koledzy i koleżanki jesteśmy z niego bardzo dumni. Dzięki jego ofiarności do zdrowia wracają inni.