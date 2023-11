Chciał oszukać funkcjonariuszy SG

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Litwy. Mężczyzna wymienił tablice auta i posłużył się podrobionym kirgiskim dowodem rejestracyjnym.

Fot. Straż Graniczna

Wczoraj kierowca forda próbował wjechać do Polski, posługując się fałszywym dokumentem. W trakcie sprawdzania autentyczności dowodu rejestracyjnego, funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach stwierdzili, że nie tylko dokument jest podrobiony, ale auto powinno być na rosyjskich tablicach rejestracyjnych i z rosyjskim dowodem. 54-letni Litwin wymienił tablice i podrobił dowód rejestracyjny, by jeździć do krajów UE.

Mężczyzna przyznał się do posłużenia podrobionym dowodem rejestracyjnym. Został ukarany grzywną w wysokości 1 500 zł.