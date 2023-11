Chciał sprawdzić czujność funkcjonariusza SG

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach zatrzymano podróżnego, który przywiózł ze sobą podrobiony kirgiski dowód rejestracyjny.

Fot. Straż Graniczna

10 listopada na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach na kierunku wjazdowym do Polski, funkcjonariusze SG zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna podróżował jako pasażer toyoty. W trakcie odprawy granicznej pokazał kontrolerowi kirgiski dowód rejestracyjny pojazdu marki Mitsubishi, wydany w październiku 2023 roku. Zapytał funkcjonariusza Straży Granicznej, czy na tym dowodzie będzie mógł wjechać do Polski. Przyznał, że w najbliższym czasie ma zamiar przekroczyć granicę. Funkcjonariusz z PSG w Grzechotkach nabrał podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Okazało się, że dowód rejestracyjny został podrobiony na wzór oryginalnego.

56-letni Ukrainiec przyznał się do popełnienia przestępstwa i został ukarany grzywną w wysokości 1 tys. zł.