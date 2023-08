Chciała sprzedać dziecięce buty, a padła ofiarą oszusta

Jeśli wystawiasz ogłoszenie, a kupujący informuje Cię, że już dokonał płatności i prosi o wejście w przesłany przez niego link, do rzekomego potwierdzenia transakcji – TO NA PEWNO JEST TO OSZUSTWO!!! Policjanci z Elbląga przyjęli kolejne zawiadomienie o przestępstwie. Kobieta chciała sprzedać dziecięce buty, a w rezultacie straciła 900 złotych.

W środę (23 sierpnia) do policjantów z Elbląga zgłosiła się kobieta oszukana podczas sprzedaży dziecięcych butów na jednym z portali aukcyjnych. Oszust podesłał jej link do fałszywej strony płatniczej i tym samym uzyskał dostęp do jej konta. Dokonał z niego przelewu na kwotę 900 zł. W przeciągu miesiąca policjanci z Elbląga odnotowują kilkanaście podobnych zgłoszeń. Policja radzi, by z większą ostrożnością i ograniczonym zaufaniem podchodzić do autoryzacji transakcji finansowych w Internecie. Rozliczać się bezpośrednio przez dany portal, unikać bezpośrednich transakcji. Uważać na próby nawiązania kontaktu poza portalem, poprzez komunikatory. Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego oraz bramki płatniczej, a każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym, czy to przez wiadomości mailowe i komunikatory, które zawierają linki, powinno wzbudzić czujność.



Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg