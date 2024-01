Co zagraża elblążanom

Jak w Elblągu funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa? Jakie problemy zgłaszali elblążanie w minionym roku? Sprawdziliśmy.

Jak informuje w odpowiedzi na nasze pytania nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, w 2023 r. w Elblągu było 2227 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń. "Potwierdzonych-wyeliminowanych" zagrożeń, a więc również przekazanych do właściwego podmiotu, jak dana wspólnota mieszkaniowa, Zarząd Dróg, straż miejska etc. było 1178.

- Jeśli ktoś zgłasza przekroczenie prędkości czy złe parkowanie, może być to trudne do zweryfikowania, gdy na miejsce przyjedzie policja, bo dana sytuacja może już nie występować – przyznaje nadkom. Nowacki. Podkreśla, że zagrożenia, na które trzeba zareagować doraźnie, szybko, należy zgłaszać dzwoniąc na numer alarmowy 112. W przypadku Krajowej Mapy Zagrożeń policja ma 3 dni na potwierdzenie zagrożenia, 7 na podjęcie czynności. Na dodatkowe działania, jak choćby zwiększenie liczby patroli w miejscu zagrożenia, jest 30 dni, oczywiście w miarę potrzeby czynności mogą być powtarzane.

Jakie zagrożenia zgłaszali elblążanie w minionym roku?

- nieprawidłowe parkowanie – 691,

- niebezpieczna infrastruktura drogowa (jak choćby złe oznakowanie) – 536,

- przekraczanie dozwolonej prędkości – 275,

- spożywanie alkoholu – 183,

- akty wandalizmu – 86,

- grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 86,

- zła organizacja ruchu – 76,

- dzikie wysypiska śmieci 70.

Według Krzysztofa Nowackiego, Krajowa Mapa Zagrożeń jest wykorzystywana coraz częściej.

- Dla porównania, w roku 2022 było 1636 zgłoszonych zagrożeń, "potwierdzonych-wyeliminowanych" 922 – zaznacza funkcjonariusz. Mapę można znaleźć pod tym linkiem.

"Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków policji" – czytamy na policja.pl.