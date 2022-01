Czekała na nietypową przesyłkę, tymczasem straciła ponad 1800 euro 

79-letnia mieszkanka powiatu braniewskiego na skutek działania oszusta straciła ponad 1800 euro. Nowa znajomy na jednym z popularnych portali społecznościowych przekonywał kobietę, że chce wysłać na jej adres samochód z pieniędzmi. Przesyłka oczywiście nigdy nie dotarła, a kobieta straciła oszczędności. Policjanci cały czas przypominają – nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom i zachowajmy czujność w sieci!

W środę (12 stycznia), do braniewskiej komendy Policji zgłosiła się 79-letnia mieszkanka powiatu, by poinformować, że została oszukana. Sprawą zajęli się kryminalni. Z relacji kobiety wynikało, że na początku stycznia 2022r. do grona jej znajomych, na jednym z portali społecznościowych, dołączył pewien mężczyzna. Pokrzywdzona korespondowała z nim na komunikatorze. Pewnego dnia nowy znajomy poinformował 79-latkę, że chciałby przesłać do Polski na jej adres samochód, w którym znajduje się duża suma pieniędzy. Mężczyzna zapewniał, że to jedyny sposób, aby uchronić własność przed piratami, którzy grasują na morzu, w pobliżu miejsca, w którym on przebywał. Kobieta zdecydowała się pomóc „znajomemu”, wtedy też pojawiły się pierwsze prośby o przelanie gotówki. Nietypowa paczka miała utknąć na lotnisku w Krakowie i koniecznym było wykupienie samochodu poprzez zrealizowanie przelewów. 79-latka przelała w sumie ponad 1800 euro, a gdy mężczyzna dopytywał o potwierdzenie transakcji zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i o wszystkim powiadomiła policjantów.



Oszuści cały czas modyfikują swoje metody działania. Aby obronić się przed działaniem przestępców musimy być przede wszystkim ostrożni!

Policjanci przestrzegają :