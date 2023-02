Dostał 4-letni zakaz wjazdu do Polski

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Uzbekistanu. Mężczyzna przebywał na terytorium państw Schengen nielegalnie.

41-latek stawił się do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski 13 lutego. Mężczyzna do kontroli przedstawił paszport z łotewską wizą. W czasie weryfikacji dokumentów podróżnego funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemiec pracował na Łotwie przy zbiorze jagód. Następnie wyruszył do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Tam nie znalazł zatrudnienia i po tygodniu przyjechał do RP, mimo że jego wiza straciła ważność 29 października 2022.

Mężczyzna, który nielegalnie przekroczył granicę państwową z Niemiec do Polski 13 lutego, jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. Obywatel Uzbekistanu otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu oraz zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 4 lat.