Dwa tysiące grzywny za kierowanie bez uprawnień

Dwa tysiące złotych grzywny oraz dwa lata zakazu kierowania pojazdami – taki wyrok zapadł w sprawie pewnego 30-latka, który nagminnie popełniał jedno wykroczenie. Było nim kierowanie autem bez uprawnień. Mężczyzna został trzy razy zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów.

Pewien 30-latek postanowił jeździć autem nieco wbrew zasadom. Złamanie zasady polegało na tym że mężczyzna kierował autem nie mając uprawnień. Pierwszą kontrolę drogową miał jeszcze w marcu 2021 roku przy ul. Grottgera. Wtedy kierował osobowym roverem. Nie zniechęciło go to jednak do podróżowania ze kierownicą auta i już tydzień później został zatrzymany przez patrol gdy hondą przemierzał ulicę Traugutta. Kolejna kontrola miała miejsce 16 kwietnia przy ul. Nowowiejskiej. Wtedy 30-latek kierował osobowym oplem. Policjanci w trzech przypadkach kierowali do sądu wniosek o ukaranie. Ten za popełnione wykroczenia skazał 30-latka na 2 tysiące złotych grzywny oraz 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów. Złamanie tego zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.