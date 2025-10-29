Dziennikarz uderzony podczas pożaru w sortowni?

- Ze zgłoszenia wynika, że został on zaatakowany przez nieznanego mężczyznę ubranego w bluzę z napisem „OSP Łęcze”. Napastnik miał uderzyć go pięścią w twarz, powodując nieustalone obrażenia lewego łuku brwiowego – informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. – Sprawdzamy, czy takie zdarzenie miało miejsce, czy ten mężczyzna, o którym mówił zgłaszający, ma związek z OSP. Wyjaśniamy okoliczności tej sprawy. Nie wykluczamy, że komuś w tej sytuacji puściły nerwy.