Elbląskie prokuratury chcą się wyłączyć ze sprawy zakładu pogrzebowego

Nadal nie wiadomo, która prokuratura będzie prowadzić sprawę rzekomego ograbienia zwłok podczas jednego z pogrzebów na cmentarzu Dębica. Decyzję podejmie Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Jak już wczoraj informowaliśmy, Prokuratura Rejonowa w Elblągu, do której wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (m.in. ograbienie zmarłego podczas pogrzebu przez pracowników zakładu pogrzebowego Charon i zbezczeszczenie zwłok), chce wyłączenia jej ze sprawy. Złożyła wniosek do Prokuratury Okręgowej w Elblągu, a ta przesłała swój wniosek do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, by z tej sprawy wyłączyć wszystkie prokuratury z regionu elbląskiego. Dlaczego?

- Co roku Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg na usługę przewozu zwłok lub ich szczątków i ich przechowywanie w chłodni oraz udostępnienie sali sekcyjnej na potrzeby prokuratur okręgu. Wśród podmiotów, które wygrywały takie przetargi i były z nimi podpisane umowy, jest również firma Charon. Dlatego został złożony wniosek do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o wyłączenie z tej sprawy prokuratur z okręgu – informuje Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Decyzję o tym, która prokuratura ostatecznie poprowadzi dochodzenie w sprawie rzekomego ograbienia zwłok podczas jednego z pogrzebów na cmentarzu Dębica, powinniśmy poznać w najbliższych dniach.

Do sprawy wrócimy.