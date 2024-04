Jadąc na służbę, zatrzymali 41-latka pod wpływem amfetaminy

Policjanci z KWP Gdańsku jadąc na służbę zatrzymali w Elblągu 41-letniego mężczyznę, który kierował autem, będąc pod wpływem amfetaminy. W jego samochodzie znaleziono stalowe rury, skradzione z jednej z elbląskich firm.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (23 kwietnia) około godziny 6.30 na Trasie Unii Europejskiej w Elblągu. Dwóch policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjantka z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości jechali na służbę do Gdańska. Jadąc Trasą Unii Europejskiej w Elblągu ich uwagę zwrócił kierujący fordem, którego styl jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. Mężczyzna bezcelowo zmieniał pasy ruchu i bez potrzeby hamował. Ponadto w samochodzie otwarty był bagażnik, z którego wystawały niezabezpieczone stalowe rury. Policjanci postanowili sprawdzić, jaki jest powód niebezpiecznych zachowań kierowcy.

Policjantka kierująca autem doprowadziła do sytuacji, która zmusiła kierowcę forda do zjazdu w bezpieczne miejsce. Drugi z policjantów podbiegł do kierowcy, uniemożliwił mu dalszą jazdę, a następnie odebrał kierowcy kluczyki, ponieważ już w momencie podchodzenia do pojazdu interweniujący policjanci mieli pewność, że kierowca znajduje się pod wpływem narkotyków. Ponadto jak policjanci ustalili w rozmowie z mężczyzną, rury, które przewoził w pojeździe, pochodziły z kradzieży. Mężczyzna ukradł je z terenu jednej z elbląskich firm.

O zaistniałej sytuacji policjanci powiadomili oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, który skierował na miejsce patrol. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Mężczyzna został doprowadzony do szpitala, tam pobrano mu krew do badań. Wynik badania potwierdził przypuszczenia policjantów. 43-letni mieszkaniec Elbląga kierował autem pod wpływem amfetaminy. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i doprowadzili go do policyjnego aresztu.

Mężczyzna jeszcze dziś usłyszy zarzut kradzieży mienia i kierowania pojazdem pod wpływem substancji odurzających. Wartość strat związanych z kradzieżą pokrzywdzony oszacował na około 8 tys. złotych. Za kierowanie pod wpływem środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności, za kradzież do 5 lat.