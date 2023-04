Jeżeli zastanawiamy się jak stracić 3 tys. złotych to potrzebujemy do tego tylko samochodu, nawet nie musimy mieć prawa jazdy… O ten właśnie dokument głównie chodziło sędziemu, który nakładał grzywnę za kierowanie bez uprawnień. Oto przykłady trzech kierujących, którzy łącznie stracili 9 tys. złotych.

Pierwszy to 26-latek, który 4 listopada 2022 roku jechał al. Grunwaldzką swoim renault. Wtedy też zatrzymali go policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i sporządzili wniosek o ukaranie do sądu

Drugi przykład to 36-latek, który 28 października na drodze S7 kierował samochodem Iveco również nie mając uprawnień.

Kolejny, trzeci to 21-latek, który 4 grudnia jechał al. Grunwaldzką vw passatem. Mężczyzna także nie posiadał uprawnień więc sprawa trafiła do sądu.

Każdy z wymienionych został ukarany grzywną w wysokości 3 tys. złotych oraz 6 miesięcznym zakazem kierowania wszelkimi pojazdami. Jego złamanie będzie już przestępstwem.