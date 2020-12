Jeździsz, nie mając uprawnień? Licz się z karą

O tym, jak dotkliwe w skutkach prawnych może być prowadzenie auta bez prawa jazdy, przekonał się pewien 28-latek z Elbląga. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji na Trasie Unii Europejskiej. Sprawa trafiła do sądu.

Sytuacja miała miejsce w czerwcu 2020 roku. Kierujący audi 28-latek został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania. Do sądu trafił wniosek o ukaranie. Dziś znamy już wyrok w tej sprawie. Mężczyzna został skazany na 5 tysięcy złotych grzywny oraz 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Złamanie tego zakazu jest przestępstwem, za które zgodnie z Kodeksem Karnym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.