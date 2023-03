Kierował bez uprawnień – teraz odpowiedział za to przed sądem

Sąd skazał 33-latka na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł oraz 7 miesięcy zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Mężczyzna był zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku przy ul. Niepodległości w Elblągu. Wtedy kierował osobowym audi nie posiadając uprawnień. Policjanci, którzy zatrzymali go do kontroli skierowali wtedy wniosek do sądu o ukaranie.

Podobna sytuacja miała miejsce z pewnym 21-latkiem, który kierował vw passatem i został zatrzymany przy al. Grunwaldzkiej. Tu mężczyzna również nie mógł okazać policjantom prawa jazdy ponieważ go nie miał. Do sądu trafił więc wniosek o ukaranie i zapadł już wyrok. 21-latek ma 6 miesięczny zakaz kierowania pojazdami oraz ma zapłacić 3 tys. zł grzywny. Złamanie wspomnianego zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu