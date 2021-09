Kierował bez uprawnień

arch. policji

Pewien 28-latek z Elbląga, któremu cofnięto uprawnienia do kierowania mimo to jeździł dalej autem. W ciągu dwóch miesięcy (kwiecień i maj) został zatrzymany przez policjantów aż 5 razy. Wobec niego skierowano wniosek do sądu. Ten skazał go na 7 miesięcy pozbawienia wolności.

28-latkowi cofnięto decyzją prezydenta Miasta Elbląga uprawnienia do kierowania. Decyzja taka zapada m.in. w sytuacji gdy przekroczymy prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Mężczyzna mimo cofniętych uprawnień dalej jeździł autem. Był zatrzymywany do kontroli drogowych przy ul. Płk. Dąbka, Korczaka, Powstańców Warszawskich czy ul. Warszawskiej. Kierował różnymi autami. Najczęściej była to honda accord ale i zdarzały się kontrole gdy jechał fordem focusem czy renault laguną. Sprawa 28-latka trafiła do sądu a ten wydał wyrok. 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz 5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.



nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu