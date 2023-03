Kierował handlem narkotykami za 5,5 mln zł. Jest akt oskarżenia

- Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, zarzucając jednej z nich kierowanie nabyciem z terytorium Holandii znacznej ilości płynnej amfetaminy, a także sprzedaż kokainy oraz amfetaminy – podaje Prokuratura Krajowa.

Marcinowi M. z Pasłęka zarzucono kierowanie nabyciem znacznej ilości amfetaminy, a także kierowanie zbytem amfetaminy i kokainy. Pozostałych uczestników procederu oskarżono o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości amfetaminy, płynnej amfetaminy, kokainy, tabletek MDMA oraz mefedronu. Oskarżonym grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności.

- W toku śledztwa prokurator ustalił, że na zlecenie Marcina M. grupa czterech osób, co do których wcześniej skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu, dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci płynnej amfetaminy. Substancja ta była następnie wprowadzona do obrotu za pośrednictwem m.in. czterech oskarżonych – podaje Prokuratura Krajowa.

Podczas przeszukania mieszkań i pojazdów zatrzymanych znaleziono u Sylwestra S. plantację marihuany, amfetaminę, tabletki MDMA oraz przedmioty świadczące o tym, że mężczyzna wytwarzał siarczan amfetaminy.

W toku postępowania sąd tymczasowo aresztował cztery osoby. Ustalono, że oskarżeni wprowadzili do obrotu ponad 80 kg amfetaminy, ponad 23 kg kokainy, 250 kg marihuany, ok 177 litrów płynnej amfetaminy, 26 kg mefedronu oraz 5000 szt. tabletek ecstazy zawierających MDMA o łącznej wartości ponad 5,5 miliona złotych. Dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonych o łącznej wartości 638 tysięcy złotych. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie. Postępowanie było prowadzone z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie.