Kierował po pijanemu

54-letni mężczyzna kierował mając 1,8 promila. Gdy policjanci go zatrzymali okazało się, że nie ma również uprawnień do kierowania autem.

O karze dla 54-letniego mężczyzny zadecyduje teraz sąd. Wczoraj (29 kwietnia) przy ul. Skrzydlatej 54-latek został zatrzymany do kontroli drogowej, gdy kierował osobowym mitsubishi. Po zbadaniu go alkotestem okazało się, że ma w organizmie 1,80 promila alkoholu. Sprawdzenie go w policyjnej bazie przyniosło kolejną informację – mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. Sąd w takim przypadku wydaje również zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.